زمان انتخاب کاروان حج برای متقاضیان اردبیلی اعلام شد
زمان انتخابِ کاروان و قطعیسازی ثبتنامِ حج تمتعِ سال ۱۴۰۵، برای واجدان شرایط در استان اردبیل اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ مدیریتِ حج و زیارت استان اردبیل در اطلاعیهای اعلام کرد: افرادی که در پیشثبتنام شرکت و مبلغ اولیه را واریز کردهاند، باید در تاریخهای مشخصشده در سامانه my.haj.ir کاروان مورد نظر خود را انتخاب کنند.
زائران پس از ثبتنام، حداکثر ۴۸ ساعت فرصت دارند با مراجعه به دفتر مدیرِ کاروان، مدارک لازم و مراحلِ پزشکی را تکمیل کنند، در غیر این صورت ثبت نامِ آنها باطل میشود و ظرفیت در اختیار دیگر متقاضیان قرار میگیرد.
در اطلاعیه حج و زیارت استان اردبیل همچنین تأکید شده که هزینه نهایی سفر بر اساس گروه قیمتی کاروانها تعیین شده و زائران باید باقیمانده مبلغ را در مدت یک هفته پرداخت کنند.
افزون بر این، با توجه به شیوع سرماخوردگی در فصل سرد، از زائران سفر عمره خواسته شده با رعایت توصیههای بهداشتی از جمله استفاده از ماسک، حفظ فاصله اجتماعی و پرهیز از قرار گرفتن در معرض سرما، سلامت خود را برای سفر زیارتیِ حج حفظ کنند.