با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد و بدون دریافت ارز دولتی، می‌توان کالا‌های باکیفیت را با قیمت مناسب وارد و بازار را تعدیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، در شورای تنظیم بازار استان با اشاره به چالش‌های قیمت‌گذاری در بازار کالا‌های اساسی، از برنامه‌های عملیاتی برای تنظیم بازار و کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان خبر داد.

امید شریفی تاکید کرد:با استفاده از ارز دولتی و از طریق مناطق آزاد، می‌توانیم کالا‌های باکیفیت را وارد کنیم تا قیمت‌ها در استان تعدیل شود.

وی با انتقاد از وضعیت فعلی واردات دولتی که به گفته او همراه با افزایش قیمت است، تاکید کرد: آنچه اکنون دولت وارد می‌کند، اغلب با قیمت بالا به بازار می‌آید، اما ما می‌توانیم با مکانیزم‌های جایگزین، فضای اقتصادی استان را متعادل کنیم.

وی همچنین با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای همکاری با اتحادیه‌های محلی، از راه‌اندازی کمپین «ارزان‌فروشی» در آستانه ماه رمضان و نوروز خبر داد و گفت: با هماهنگی اتحادیه‌های، پولک و نبات، گز و شیرینی و دیگر اصناف، موجی از عرضه مستقیم و ارزان کالا‌ها به راه خواهد افتاد تا حداقل اثرات روانی مثبتی در جامعه ایجاد شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان همچنین به موضوع تنظیم بازار گوشت و توزیع سویا اشاره کرد و گفت: پس از دستور وزیر، ۴۵۰۰ تن کنجاله سویا از محل انبار‌های پشتیبانی در کشور تخصیص یافت که بخشی از آن به اصفهان اختصاص دارد.

این طرح‌ها در حالی مطرح می‌شود که استان اصفهان به عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی کشور، در ماه‌های اخیر با چالش‌های قیمتی در بازار کالا‌های اساسی مواجه بوده است.