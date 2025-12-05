به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله در مراسمی که با عنوان «نجیع و مداد» که به مناسبت بزرگداشت علمای شهید راه قدس در مرقد شهید سید حسن نصرالله در حال برگزاری است، گفت: حزب الله از علما، روش احیای مقاومت و حرکت اجتماعی را الهام گرفت؛ روشی که سید حسن نصرالله سید شهدای امت مسیر آن را شکل داد. ویژگی منحصر‌به‌فرد حزب الله، حمایت گسترده مردمی به سبب طرح اسلامی و عملکرد علما، مبلغان و اصحاب فرهنگ در این مسیر است.

دبیر کل حزب الله افزود : حزب الله تجربه صادقانه‌ای ارائه کرد که منفعت انسان و تفسیر درست اسلام را خواهان است. عمل ما در حزب الله، بر اساس کمال دین است و به اصول ثابت اسلام پایبند بودیم و به جهاد در راه خدا به عنوان هدایت برای بشریت ایمان آوردیم. در حزب الله با عشق به وطن و برای آزادی انتخاب، برپایی حکومت و آزادی بیان تربیت شدیم. علمای ما در ثبات قدم و ارائه الگوی ویژه و برجسته در راه مقابله با دشمن اسرائیلی اقدامات ارزشمند بسیاری داشتند.

شیخ نعیم قاسم گفت: جهان مستکبر می‌خواهد حزب الله را از بین ببرد، زیرا مقاومت طرحی مبتنی بر تغییر را ارائه کرده است که ملی گرایی، آزادسازی سرزمین و عزت و کرامت در آن اهمیت دارد.

علمای شهید چراغ هدایت برای نسل های مختلف هستند

علمای شهید چراغ های هدایت برای نسل های مختلف هستند که از زندگی ما خارج نخواهند شد و از ساخت آینده نسل های ما نیز خارج نخواهند شد.

وی گفت: تعداد علمای معمم شهید که در نبرد اولی الباس(دلیر مردان) به شهادت رسیدند ۱۵ نفر است و شهدای طلبه از میان طلاب علوم دینی ۴۱ نفر هستند و شمار شهیدان از فرزندان علما به ۳۹ نفر می‌رسد.

دبیرکل حزب‌الله با تشریح مفهوم این مراسم ادامه داد: «این مراسم نَجیع و مِداد نامگذاری شده است؛ نَجیع به‌معنای خون و مِداد به‌معنای جوهر است.»

وی افزود: علما با نقش و مسئولیت خود در آموزش و تربیت، منحصر به فرد بودند و جوامع خود را بر اساس جهاد تربیت کردند و این پایه و اساس طرح الهی است. علما خود و فرزندان شهید را در این راه قربانی کردند و همواره در خط مقدم حضور داشتند.