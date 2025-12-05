شیخ نعیم قاسم گفت: جهان مستکبر میخواهد حزب الله را از بین ببرد، زیرا مقاومت طرحی مبتنی بر تغییر را ارائه کرده است که ملی گرایی، آزادسازی سرزمین و عزت و کرامت در آن اهمیت دارد.
شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در مراسمی که با عنوان «نجیع و مداد» که به مناسبت بزرگداشت علمای شهید راه قدس در مرقد شهید سید حسن نصرالله در حال برگزاری است، گفت: گفت خون علما نور حیات ما است. علمای شهید به منزله چراغ های هدایت برای نسل های مختلف هستند که از زندگی ما خارج نخواهند شد و از ساخت آینده نسل های ما نیز خارج نخواهند شد.
وی گفت: تعداد علمای معمم شهید که در نبرد اولی الباس(دلیر مردان) به شهادت رسیدند ۱۵ نفر است و شهدای طلبه از میان طلاب علوم دینی ۴۱ نفر هستند و شمار شهیدان از فرزندان علما به ۳۹ نفر میرسد.
دبیرکل حزبالله با تشریح مفهوم این مراسم ادامه داد: «این مراسم نَجیع و مِداد نامگذاری شده است؛ نَجیع بهمعنای خون و مِداد بهمعنای جوهر است.»
وی افزود: علما با نقش و مسئولیت خود در آموزش و تربیت، منحصر به فرد بودند و جوامع خود را بر اساس جهاد تربیت کردند و این پایه و اساس طرح الهی است. علما خود و فرزندان شهید را در این راه قربانی کردند و همواره در خط مقدم حضور داشتند.
شیخ نعیم قاسم: دلیل دشمنی با حزبالله، الگو بودن آن است
شیخ قاسم با اشاره به تأثیر ملی حزبالله گفت این جنبش توانست الگوی والا و برجستهای ارائه دهد که نگاهها را به خود جلب کرد و همین جایگاه، دلیل اصلی دشمنی قدرتهای متکبر جهانی با آن است. آنها میخواهند با مقاومت مقابله کنند، زیرا مقاومت طرحی بر پایه میهندوستی، استقلال، عزت و اخلاق ارائه میدهد و دشمنان نمیخواهند ما چنین زندگیای داشته باشیم.
مسائل داخلی لبنان هیچ ارتباطی به آمریکا و اسرائیل ندارد
شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله در مراسمی که با عنوان «نجیع و مداد» و به مناسبت بزرگداشت علمای شهید راه قدس در مرقد شهید حسن نصرالله در حال برگزاری است ، گفت: با حکومت لبنان در حال همکاری هستیم و می گوییم حکومت لبنان راه دیپلماسی را برای پایان دادن به تجاوزگری انتخاب کرده است و اگر به این مسیر ادامه دهد، از آن حمایت می کنیم. نحوه ترتیب مسائل داخلی ما هیچ ارتباطی به آمریکا و اسرائیل ندارد و اختلافات ما یا تصمیم های ما در لبنان هیچ ارتباطی به آمریکا و اسرائیل ندارد. مرزهایی که به عنوان حکومت لبنان باید در همه روابطمان با دشمن در حد و حدود آن باشیم، همان حد و حدود توافقی است که صرفا درباره جنوب رود لیتانی سخن می گوید. همه دیگر مسائل به خود لبنانیها ارتباط دارد و قطعنامه 1701 به خود لبنانی ها ارتباط دارد و این لبنانی ها هستند که آن را اجرا می کنند. سلاح و احیای قدرت و راهبرد دفاعی و اختلافات لبنانی ها و توافق ها و دیدگاه هایشان، هیچ ارتباطی به آمریکا و اسرائیل ندارد. اکنون آمریکا و اسرائیل که می گویند خواهان خلع سلاح مقاومت هستند، آیا آنها به خلع سلاح اکتفا می کنند؟ آنها می خواهند خلع سلاح و خشکاندن اموال انجام شود. از ارائه خدمات جلوگیری و مدارس و بیمارستان ها تعطیل شود و جلوی بازسازی را می گیرند و مانع از ارائه کمک ها می شوند و منازل را تخریب می کنند.
سلاح حزبالله بهانه است، میخواهند لبنان را اشغال کنند
شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، در بخش دیگری از سخنان خود در مراسم بزرگداشت علمای شهید، نسبت به ماهیت توسعهطلبانه رژیم صهیونیستی و اهداف واقعی آن در قبال لبنان هشدار داد.
شیخ نعیم قاسم خطاب به مخالفان حزبالله گفت: «آیا میخواهید ما را قانع کنید که مسئله فقط گرفتن سلاح است و بعد اوضاع لبنان حل میشود؟ اما پروژه دشمن بسیار فراتر از آن است که برخی طرفها وانمود میکنند.
حزب الله فرزندان خود را بر اساس تعامل و همکاری با همگان تربیت می کند
شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله در مراسمی که با عنوان «نجیع و مداد» که به مناسبت بزرگداشت علمای شهید راه قدس در مرقد شهید سید حسن نصرالله در حال برگزاری است ، گفت: حزب الله بخش جدایی ناپذیر از مقاومت فراگیر لبنان شامل همه گروه ها بود و توانست با آنها همکاری کند. حزب الله توانست با مهم ترین جریان مسیحی در سال 2006 بر پایه اصل پیشرفت لبنان ارتباط برقرار کند. حزب الله در تجربه خود دچار انزوا نبود و دیدگاه هایش را بر هیچ کس تحمیل نکرد و تجربه اسلامی بسیار خوبی ارائه کرد که غرب و اسرائیلی ها را به خشم آورد. شیخ قاسم تصریح کرد: نیروهای پیشاهنگان امام مهدی (عج) میزبان پاپ واتیکان بود یعنی ما فرزندانمان را بر اساس تعامل و همکاری با همگان تربیت می کنیم. از سوی دیگر بیانیه حزب الله به پاپ واتیکان بر دل ها اثرگذار بود و تصویر خالصانه ای از حزب الله در واقعیت لبنان ارائه کرد.
وی افزود: هیچ کسی نخواهد توانست تصویر جوانانی که فداکاری کردند و خون خود را در این راه دادند، بد جلوه دهد؛ همان طور که نخواهند توانست تصویر ملت قدرتمند و عزیز را بد جلوه دهند.