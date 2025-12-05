نخستین قطار گردشگری استان کرمان با حضور مسئولان استانی، فعالان گردشگری و جمعی از دانشجویان از ایستگاه کرمان به مقصد راین حرکت کرد

.به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان به گفته سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی استان، این اقدام آغاز فصلی تازه در توسعه زیرساخت‌های سفر، معرفی ظرفیت‌های گردشگری و رونق اقتصادی این منطقه است.

در آستانه روز دانشجو,نخستین قطار گردشگری کرمان به راین با حضور سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، مدیرکل راه‌آهن استان، جمعی از مسئولان، فعالان گردشگری و دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان به حرکت درآمد و مسافران خود را در مسیری دل‌انگیز به‌سوی مجموعه‌ای از جاذبه‌های تاریخی و طبیعی راین از جمله ارگ تاریخی راین، آبشار و چشم‌اندازهای کم‌نظیر این بخش از استان همراهی کرد.

سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: حرکت نخستین قطار گردشگری کرمان به راین، نشانه‌ای روشن از رویکرد تازه استان در توسعه گردشگری مبتنی بر حمل‌ونقل پاک و پایدار است.

مرتضی نیکرو اظهار کرد: تلاش ما این است که زیرساخت‌های گردشگری را به‌گونه‌ای تقویت کنیم که سفر در استان کرمان، برای گردشگران داخلی و خارجی آسان‌تر، ایمن‌تر و جذاب‌تر شود.

سرپرست اداره کل میراث‌فرهنگی استان کرمان افزود: راین یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری استان است و راه‌اندازی این قطار، زمینه معرفی بهتر ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی این شهر را فراهم می‌کند. امیدواریم با استمرار این مسیر، شاهد رونق کسب‌وکارهای گردشگری، افزایش ماندگاری مسافر و توزیع متوازن سفر در سطح استان باشیم.

دانشجویان و اساتید رشته فنی مهندسی دانشگاه باهنر کرمان مسافرین این قطار بودند و این گردشگران از ارگ تاریخی راین آبشار راین و بلوار افلاطون این شهر بازدید کردند و در پایان از راین به سمت کرمان با قطار است ،