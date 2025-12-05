به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازدید از پیشرفت ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک برخوار گفت: اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریالی احداث این ساختمان تامین شده و با پیشرفت نزدیک ۴۰ درصد تا تیر ماه و هفته قوه قضاییه سال آینده تکمیل و به بهره برداری می‌رسد.

حسن بابایی، با بیان اینکه یکی از مهمترین نیاز‌های خدمت رسانی به مردم توسعه و بروز رسانی زیر ساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری است که در کشور آغاز شده و افزود: احداث اداره ثبت اسناد و املاک برخوار در زمینی با ۶۲۵ متر و زیر بنای ۷۵۰ متر در دوطبقه برای خدمت رسانی و خدمات دهی به مردم از شهریور ماه آغاز شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در اجرای سند تحول، شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی به طور جدی دنبال شده و تاکنون ۸۶۰ هزار شرکت غیر فعال شناسایی و تعیین تکلیف شده است.