به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، امام جمعه سنندج، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، افزایش قیمت کالا و اقلام ضروری مورد نیاز مردم را ناشی از عدم نظارت کافی بر بازار دانست و تأکید کرد: تولید داخلی نباید تحت تأثیر نرخ ارز افزایش قیمت پیدا کند.

امام جمعه سنندج در بخش دیگری از خطبه‌های این هفته بر لزوم مسئولیت‌پذیری مسئولان تاکید و اضافه کرد: مدیران باید به وظایف خود عمل کرده و امانتدار و بصیر باشند.

وی همچنین پرداخت تسهیلات با سود بالا را مغایر با آموزه‌های اسلامی دانست و خواستار افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه شد.

ماموستا رستمی در بخش دیگری از خطبه‌های این هفته از اختصاص قطعه‌ای جدید در بهشت محمدی سنندج برای دفن اموات از متولیان امر برای انجام این اقدام، تقدیر کرد.

امام جمعه سنندج در فراز دیگری از خطبه‌های نماز جمعه این هفته گفت: نبود عدالت، حلقه گمشده در دنیای امروز است و بسیاری از مشکلات مردم در اقصی نقاط جهان، ناشی از همین موضوع است.

وی در پایان با اشاره به آموزه‌های اسلام، گفت: اسلام دین عدالت است و مسلمانان را به اجرای عدالت دعوت می‌کند.