رییس میراث فرهنگی ، گردشگری وصنایع دستی شهرستان داراب گفت : مرمت اثر تاریخی تثبیت غله به عنوان دومین بنای سازه آجری فارس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علی رضا پرویزی گفت: مرحله نخست مرمت این اثرتاریخی با اعتبار ۴ میلیارد تومان از محل اعتبارات مسؤلیت های اجتماعی وزارت نفت و با هدف نجات بخشی ومرمت اضطراری از سوی پیمانکار واجد شرایط و با نظارت اداره کل میراث‌فرهنگی فارس آغاز شده است.

پرویزی افزود: اثر تاریخی تثبیت غله شهرستان داراب بعد از ارگ کریم خان زند در شیراز بزرگترین بنای آجری تاریخی در استان فارس است .

این بنای فاخر مربوط به دوره قاجار است که پنجم آذر۱۳۸۰ با شماره ۴۵۰۶ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.