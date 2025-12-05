پخش زنده
مراسم گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی، در حاشیه این مراسم گفت: بیش از ۱۹۰ هزار فرد دارای معلولیت در خراسان رضوی پرونده فعال دارند که شامل ۶۲ هزار معلول جسمی–حرکتی، ۴۲ هزار فرد دارای کمتوانی ذهنی، ۲۱ هزار فرد با آسیب بینایی، ۲۰ هزار ناشنوا و کمشنوا و همچنین نزدیک به ۳۵۰۰ فرد دارای اختلال طیف اوتیسم است.
مهدی برجی افزود: این آمار تصویری روشن از حجم مسئولیت و ضرورت گسترش خدمات حمایتگرانه در استان بهدست میدهد.
وی،به بخشهایی از اقدامات اخیر بهزیستی اشاره کرد و گفت: با فعالیت ۱۳۰ مرکز تخصصی در حوزه توانبخشی، نگهداری و مراقبت، روزانه هزاران فرد دارای معلولیت خدمات درمانی و توانبخشی دریافت میکنند. علاوه بر این، بیش از ۷۷۰۰ نفر نیز در منزل و در کنار خانواده خدمات توانبخشی و مراقبتی را دریافت میکنند و حمایتهایی مانند مستمری، کمکهزینه پرستاری و خدمات منزلمحور به آنان ارائه میشود.
او با اشاره به اقدامات اشتغالمحور نیز اظهار داشت: در سالهای اخیر بیش از ۵۰۰۰ وام خوداشتغالی به افراد دارای معلولیت پرداخت شده و برای افراد بسترگرا نیز طرح پنلهای خورشیدی اجرا شده تا درآمد پایدار برای این گروه فراهم شود.
مدیرکل بهزیستی با اشاره به مناسبسازیهای شهری، مشهد را یکی از دسترسپذیرترین شهرهای کشور توصیف کرد و گفت: مشهد تنها شهری است که تمامی ایستگاههای مترو در آن برای استفاده معلولان جسمی–حرکتی مناسبسازی شده است. همچنین ۱۵۰۰ اتوبوس، ۴۰۰ ون و بخش وسیعی از مراکز خدمات شهری برای استفاده معلولان تجهیز شدهاند.
وی گفت: ارائه ۱۲۰۰ خدمت مترجم زبان اشاره، پرداخت حق پرستاری به بیش از ۱۳ هزار مددجو، و پرداخت یارانه و مستمری به بیش از ۱۰۵ هزار نفر از جامعه هدف نیز از دیگر خدمات جاری بهزیستی در استان است.
در بخش پایانی مراسم، ۵۰ سری جهیزیه شامل ۹ قلم کالای اساسی از جمله یخچال، اجاق گاز، فرش، جاروبرقی، سرویس آرکوپال، سرویس قابلمه، سرویس قاشق و چنگال، کتریبرقی و اتوبخار با مشارکت بنیاد خیریه سادات و ادارهکل بهزیستی خراسان رضوی به مددجویان تحت پوشش اهدا شد.