پخش زنده
امروز: -
وزیر اقتصاد اعلام کرد: برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت دولت برای مهار تورم در حال اجراست و امیدواریم نرخ تورم تا سال آینده به ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، وزیر اقتصاد در حاشیه مراسم یادواره شهید احمد کشوری در شهرستان سیمرغ، مهمترین برنامه وزارتخانه برای مهار تورم را تشریح کرد و گفت: هدف، کاهش تورم به ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال آینده است.
مدنیزاده با بیان اینکه دولت برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت برای کنترل تورم دارد، افزود: در برنامه کوتاهمدت با اقداماتی در زمینه عرضه کالاهای اساسی به وفور در بازار، امیدواریم افزایش قیمتها به سرعت کنترل شود.
وی گفت: در ادامه و با برنامههای پایدارتر که بر کنترل کسری بودجه دولت و ناترازی بانکها متمرکز است، نرخ تورم را به صورت پایدار کنترل خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به نرخ تورم فعلی که نزدیک به ۴۰ درصد است، گفت: امیدواریم با اجرای این برنامهها، تورم آرام آرام کاهش یابد و بتوانیم آن را برای سال آینده به ۲۵ تا ۳۰ درصد برسانیم.