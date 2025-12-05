رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت:: پس از بازدید رئیس محترم قوه قضاییه از پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مخدر استان کرمان 1 هزار و 387 خودرو به فروش رسید

.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان که با حضور ذوالفقاری، نماینده رئیس جمهور و دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، افزود: ساماندهی خودروهای توقیفی و اموال مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر در استان طی دو سال گذشته به نتایج قابل توجهی رسیده است.

وی بیان کرد: پس از سفر ریاست محترم قوه قضائیه در سال ۱۴۰۲ و بازدید از پارکینگ مرکزی خودروهای توقیفی، کارگروهی ویژه در استان تشکیل شد که با همکاری دستگاه‌های مختلف روند ساماندهی آغاز گردید.

وی ادامه داد: طی شش مرحله مزایده، در مجموع 1 هزار و 387 دستگاه خودرو به فروش رفت و حدود ۷۴۸ میلیارد و ۷۳۴ میلیون تومان وجه حاصل از فروش به حساب‌ سپرده دادگستری واریز شد.

حجت الاسلام حمیدی افزود: اگر این اقدام انجام نمی‌شد، خودروها در شرایط نامناسب جوی از بین می‌رفتند؛ اما اکنون وضعیت پارکینگ‌ها مطلوب و قابل قبول است، ولی همچنان باید روند مزایده‌ها ادامه یابد تا از دپوی مجدد خودروها جلوگیری شود.

رئیس شورای قضایی استان کرمان با بیان اینکه از مجموع حدود ۶ هزار خودرو توقیفی، امروز تنها ۸۷۸ دستگاه باقی مانده است، گفت: علاوه بر خودروها، بیش از 5 هزار و 894 دستگاه تلفن همراه و حدود ۴۹۹ گرم طلای کشف‌شده نیز در اختیار است که باید تعیین تکلیف شوند.

وی گفت: همچنین ۸۸ واحد املاک مرتبط با پرونده‌های مواد مخدر در اختیار شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان قرار دارد که بخشی از آن‌ها به مزایده گذاشته شده و تاکنون حدود ۲.۶ میلیارد تومان از این طریق وصول و به حساب خزانه شده است.

* تأکید بر رویکرد ایجابی در مبارزه با مواد مخدر

حجت الاسلام حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی اقدامات گذشته در حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: تمرکز بیش از حد بر اقدامات سلبی، موجب کاهش توفیقات شده است.

وی خواستار توجه جدی به ظرفیت‌های ایجابی قانون مبارزه با مواد مخدر شد و افزود: اگر نهادها و دستگاه‌های دولتی با تأمین اعتبارات لازم وظایف ایجابی خود را انجام دهند، نتایج اقدامات سلبی نیز مؤثرتر خواهد بود.

رئیس کل دادگستری کرمان تأکید کرد: استان‌های درگیر در مبارزه با مواد مخدر به‌ویژه در شرق و جنوب شرق کشور نیازمند نگاه ویژه و اعتبارات خاص هستند تا بتوانند اقدامات ایجابی را به‌طور شایسته اجرا کنند.