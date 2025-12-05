به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های تکواندو زیر ۲۱ سال جهان در نایروبی کنیا، مبینا نعمت زاده در فینال وزن منهای ۵۳ کیلوگرم موفق شد ۲ بر یک «اوزون کاودار» از ترکیه را شکست دهد و صاحب نشان طلا شود.

او در راند اول مسابقه ۹ بر سه و در راند دوم پنج بر یک برنده شد و تکواندوکار ترکیه هم در راند دوم ۱۲ بر هفت نعمت زاده را مغلوب کرد و در نهایت با راندشماری، تکواندوکار ایران ۲ بر یک برنده مسابقه اعلام شد.

نعمت زاده قبل از رسیدن به فینال مسابقات، در دور نخست استراحت کرد، سپس حریفی از مراکش را شکست داد و در ادامه نماینده بوسنی و هرزگوین را نیز از پیش رو برداشت و به فینال صعود کرد.