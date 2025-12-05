تشریح دست آوردهای سفر رئیس جمهور به استان، بیان وظایف جنبش دانشجویی در آستانه روز دانشجو، تکریم مقام زن و روز مادر به بهانه سالروز میلاد حضرت فاطمه(س) ، پرهیز اسراف و ضرورت صرفه جویی در مصارف انرژی و برگزاری رزمایش بزرگ ضدتروریسم سهند ۲۰۲۵ با حضور ۱۰ کشور عضو سازمان همکاری شانگهای به میزبانی نیروی زمینی سپاه پاسداران از اهم مطالب خطبه های نماز جمعه شهرستانها بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، با حضور مردم متدین و انقلابی آئین عبادی . سیاسی نماز جمعه در شهرهای کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

نماز جمعه پاتاوه؛

امام جمعه پاتاوه با اشاره به «۱۶آذر»، سالروز گرامیداشت روز دانشجو ویاد و خاطره شهدای دانشجویی در این روز را گرامیداشت و گفت: دانشگاه باید دانشجوی امیدوار به آینده، خوشبین به وضعیت کشور و خوشبین به آینده تربیت بکند

حجت الاسلام سیادت خطاب به دانشجویان افزود: خودسازی و تقویت بنیان‌های معنوی، علم آموزی جهادی وفتح قله‌های دانش، داشتن فهم و تحلیل سیاسی و دوری از سیاست زدگی، نقد همراه با راه حل، ازمطالبه تا سازندگی، ارتباط با جهان اسلام و تشکیل جبهه ضد استکباری وجهاد تبیین را جدی بگیرید.

سیادت با شاره به موضوع قیمت تمام شده بنزین در ایران اضافه کرد: بنزین درایران تنها یک حامل انرژی نیست، بلکه یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد، سیاست عمومی و حتی رفتار اجتماعی در کشور است و در چنین شرایطی فهم دقیق قیمت تمام شده بنزین و فاصله آن با قیمت فروش داخلی، یک ضرورت برای تحلیل و تصمیم‌گیری اقتصادی در سطح کلان است.

وی با بیان اینکه قیمت واقعی هر لیتر بنزین برای دولت ۵۰ هزار تومان هزینه دارد، ادامه داد: شبکه‌های قاچاق در مرزها، فشار مالی سنگین بر دولت، تبعیض بین غنی و فقیر، ازدحام ترافیکی و آلودگی هوا مشکلات زیادی برای مردم ایجاد شده است.

خطبه های نماز جمعه چرام؛

امام‌جمعه چرام با قدردانی از حضور رئیس‌جمهور و هیئت همراه در استان، این سفر را «به فال نیک» دانست و گفت: مسئولان دلسوز از جمله نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار و نمایندگان مجلس، مشکلات مردم را به‌خوبی بیان کردند و امید می‌رود بخشی از مسائل مهم استان حل شود.

حجت‌الاسلام افشار با اشاره به ضرورت ارتباط مستقیم تیم دولت با مردم افزود: با توجه به اینکه رئیس‌جمهور امکان حضور نزدیک در میان مردم را نداشت، شایسته بود وزرا و معاونان رئیس جمهور با حضور در مراکز شهرستان‌ها از نزدیک صدای مردم را می‌شنیدند و مشاهده مستقیم واقعیت‌ها، تصمیم‌سازی‌ها را دقیق‌تر می‌کند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها برگزاری رزمایش بزرگ ضدتروریسم سهند ۲۰۲۵ با حضور ۱۰ کشور عضو سازمان همکاری شانگهای به میزبانی نیروی زمینی سپاه پاسداران، نمایش اقتدار جمهوری اسلامی و جایگاه راهبردی ایران در معادلات جهانی دانست و گفت: این رزمایش با ارسال پیام روشنی به جهان مینی بر اینکه ایران در انزوا نیست و دیپلماسی دفاعی کشور روزبه‌روز در حال توسعه است.

امام‌جمعه چرام با بیان اینکه محوریت سپاه پاسداران در این رزمایش، بی‌اساس بودن تبلیغات غرب مبنی بر تروریستی بودن این نهاد انقلابی را اثبات می‌کند افزود: این حضور گسترده، نقش محوری ایران در سازمان شانگهای و سهم بزرگ این سازمان در جمعیت جهان را نمایان می‌کند.

وی با اشاره هفته جهانی معلولین، این روز را فرصتی برای یادآوری مسئولیت اجتماعی نسبت به افراد دارای معلولیت دانست و اضافه کرد: معلولان قهرمانان زندگی‌اند انسان‌هایی که با اراده و امید، محدودیت‌ها را به فرصت تبدیل می‌کنند و جامعه باید برای ایجاد محیطی فراگیر، عادلانه و دسترس‌پذیر تلاش کند تا هیچ فردی به دلیل تفاوت‌های جسمی یا ذهنی از حقوق اجتماعی محروم نماند.

خطبه های نماز جمعه سرفاریاب؛

امام جمعه سرفاریاب با اشاره به سفر رئیس جمهور به مرکز استان گفت: حضور رئیس جمهور فقط در مرکز استان و شرکت در جلسه شورای برنامه ریزی با تعداد معدودی از مسئولان، بدون دیدار مردمی باعث گلایه مردم شد.

حجت‌الاسلام زارعی پور افزود: انتظار است رئیس جمهور و استاندار در سفر‌های آینده برنامه ریزی بهتر و مناسب‌تری داشته و حتما در این گونه سفر‌ها به خواسته‌های عموم مردم توجه داشته باشند.

وی با گرامی داشت ۱۶ آذر روز دانشجو، بزرگترین سلاح دشمن برای مقابله با دانشجویان را نا امیدی و بهترین راه دفع این خطر را باور دانشجو به توانائی‌های خود و کشور و بصیرت و جهاد تبیین عنوان کرد و گفت: در شرایط کنونی دانشجویان باید با اعتماد و باور کامل به منطق مقاومت و باطل بودن راه سازش و تسلیم، پیام قدرت و اقتدار را به دشمن برسانند.

حجت‌الاسلام زارعی پور با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب به ارتباط با خداوند و تضرع و دعا برای گشایش در همه امور از جمله باران، امنیت و عافیت، اضافه کرد: منشأ همه امور و نعمت‌ها خداوند است و محقق شدن و تأمین آنها برای افراد و جامعه علاوه بر برنامه ریزی و تلاش متعارف مادی، فردی و اجتماعی، نیازمند عبادت و تضرع به درگاه الهی است.

وی در حدیثی از امام علی (ع) میانه روی را ثروت زا و اسراف را نابود کننده ثروت‌ها عنوان کرد و گفت تقویت ایمان به مبدأ و معاد و مراجعه به آیات و روایات از راه‌های درونی جلوگیری از اسراف و بالا بردن سطح آگاهی، امر به معروف و نهی از منکر و برخورد قانونی با اسراف کاران را از راه‌های درونی جلوگیری از اسراف می‌باشند.

خطبه های نماز جمعه دهدشت ؛

امام جمعه دهدشت با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان، گفت: سفر‌های استانی در شرایطی که مردم مشکلات دارند ستودنی است.

حجت‌الاسلام علی وحدانی‌فر با بیان اینکه سفر به استان ما دارای نقاط قوت و ضعف بود و نقد‌هایی به شکل برگزاری این سفر وارد است، افزود: استفاده بهتر از ظرفیت نخبگان و متخصصان و حضور معاونان در جمع مردم و شنیدن صدای آنها می‌توانست نتایج مطلوب‌تری به همراه داشته باشد.

وحدانی‌فر اضافه کرد: سهم استان از این سفر را در حوزه عمرانی ۲۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده است و طرح‌های اشتغالزای خوبی در این سفر مصوب و تامین دیده شده است.

وی با بیان اینکه مسئولان استانی باید پاسخگوی مطالبات مردم باشند و این موضوع در صحبت آقای رئیس‌جمهور هم مطرح شد، ادامه داد: اشکال کار این است که برخی از مدیران استانی، در مطالبه‌گری از وزرا ناتوان هستند و دنبال اعتبارات نمی‌روند.

امام جمعه دهدشت روز دانشجو (۱۶ آذر) را یادآور شد و ضمن تبریک به دانشجویان، نقش جنبش دانشجویی در استان برای مسئله سد‌ها را مثبت ارزیابی کرد و تأکید کرد: دانشجو اگر بیدار نباشد جامعه می‌خوابد. مطالبه‌گری باید همراه با انصاف باشد.

وی همچنین نسبت به گرانی ۱۰۰ درصدی برنج در استان هشدار داد و آن را خلاف اصول اقتصادی دانست و خواستار ورود جدی دستگاه‌های نظارتی شد به این موضوع شد و خطاب به بازاریان گفت: گران‌فروشی و احتکار توجیهی ندارد انصاف داشته باشید.

خطبه‌های نماز جمعه لنده؛

امام جمعه لنده در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به سالروز تولد حضرت فاطمه زهرا (س)، بر ضرورت توجه به بزرگداشت روز مادر تأکید کرد و گفت: مادران سرچشمه مهر و ایثارند و الگوی آنان حضرت زهرا (س) است که با زندگی سراسر ایمان و فداکاری، معیار جاودانه‌ای برای زنان و مادران مسلمان به شمار می‌رود.

سید هدایت محمودی اصل افزد: روز مادر فرصتی است تا جامعه بار دیگر مقام و منزلت مادران را پاس بدارد و از زحمات آنان قدردانی کند و باید این مناسبت را با تکریم مادران و ترویج فرهنگ فاطمی همراه سازیم و توجه به جایگاه مادران، تقویت بنیان خانواده و تربیت نسل صالح را در پی دارد و این امر نیازمند فرهنگ‌سازی و عمل به سیره اهل بیت (ع) است.

محمودی اصل به سفر اخیر رییس جمهور به استان اشاره کرد و گفت: عدالت در توزیع اعتبارات، ضامن توسعه متوازن استان است و اگر این اصل رعایت شود، شاهد کاهش محرومیت و افزایش رفاه عمومی خواهیم بود.

وی خواستار توجه ویژه دولت به مناطق کمتر برخوردار شد و افزود: نگاه عدالت‌محور باید در همه تصمیمات اجرایی دولت جاری باشد.

امام جمعه لنده با بیان اینکه نبود دیدار مردمی رئیس‌جمهور و وزرا باعث گلایه مردم شد گفت: حضور رئیس‌جمهور و هیئت دولت در استان اقدامی ارزشمند و امیدبخش است، اما مردم انتظار داشتند فرصتی برای بیان مشکلات و مطالبات خود به‌طور مستقیم فراهم شود.

محمودی اصل گفت: اگرچه اعتبارات خوبی در حوزه آب، راه و انرژی در نظر گرفته شده است، اما ارتباط چهره‌به‌چهره با مردم و شنیدن صدای آنان، مهم‌ترین سرمایه اجتماعی برای موفقیت دولت در اجرای سیاست‌ها است.

خطبه‌های نماز جمعه لیکک؛

امام جمعه موقت لیکک با انتقاد از سیاست‌های فعلی قیمت‌گذاری در حوزه انرژی تأکید کرد: قیمت‌گذاری غیرکارشناسی کنونی نه تنها موجب ناکارآمدی اقتصادی شده، بلکه به طور مستقیم در خلق اثرات زیست‌محیطی مخرب نظیر آلودگی شهر‌ها و تشدید ترافیک نقش‌آفرین است.

حجت الاسلام جویبار پور این وضعیت را به معنای اتلاف بی‌پایان منابع ملی دانست و گفت: قیمت‌های یارانه‌ای فعلی (۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان) در عمل از طریق بزرگترین یارانه یعنی تورم از جیب همه مردم پرداخت می‌شود.

جویبار پور در مورد قیمت واقعی حامل انرژی، اظهار کرد: با حذف صرف هزینه‌های خوراک نفت خام از محاسبات، قیمت واقعی هر لیتر بنزین در حال حاضر بین ۱۵ هزار تا ۲۳ هزار تومان است، این شکاف عظیم، نشان می‌دهد که اصلاح این ساختار، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت حیاتی برای جلوگیری از تورم ساختاری است.

وی با اشاره به وظایف خطیر جنبش دانشجویی در آستانه روز دانشجو افزود: دانشجو باید همواره پشتیبان قدرتمند نظام و خط مقدم اجرای آرمان‌های انقلاب باشد و این تریبون مقدس نباید به محلی برای جریانات خاص سیاسی تقلیل یابد.

امام جمعه موقت شهر لیکک با اشاره به روز زن تأکید کرد: معیار کرامت زن و مرد در اسلام، تقوا و نیکوکاری است، حجاب برای انزوا نیست، بلکه ابزار حفظ کرامت است و مهم‌تر از همه، اراده زن در تشکیل خانواده نقش اول را دارد و عقد ازدواج بدون رضایت او باطل است.