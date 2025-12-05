

به گزارش عملیات کاشت پایگاه نوآوری طرح پایداری تولید با هدف ارتقای پایداری تولید در دیمزارها و افزایش بهره‌وری سامانه‌های زراعت دیم در شهرستان الیگودر آغاز شد. به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان ؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان الیگودرز گفت:



محمد گودرزی افزود: این عملیات در مزرعه ی چهار هکتاری محمد جلیلی واقع در روستای کهریر سرخ شهرستان الیگودرز برای مقایسه عملکرد ارقام مختلف گیاهان زراعی و روش‌های گوناگون خاک‌ورزی در شرایط اقلیمی منطقه اجرت شد.

وی گفت:در این مزرعه تحقیقاتی مجموعه‌ای متنوع از محصولات دیم به‌صورت کشت خالص و مخلوط شامل ۲۲ رقم گندم دیم، ۶ رقم جو، ۱۰ رقم نخود، ۳ رقم علوفه‌ای و یک رقم کاملینا کشت شده است.

همچنین اجرای این پایگاه نوآوری، اطلاعات ارزشمندی درباره سازگاری ارقام، کارایی روش‌های خاک‌ورزی و ظرفیت افزایش تولید در سامانه‌های دیم فراهم خواهد کرد.





