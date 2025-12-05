آغاز کشت پایگاه نوآوری طرح پایداری تولید در دیمزارهای الیگودرز
مدیر جهاد کشاورزی الیگودرز از آغاز کاشت پایگاه نوآوری طرح پایداری تولید در دیمزارهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان ؛
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان الیگودرز گفت:عملیات کاشت پایگاه نوآوری طرح پایداری تولید با هدف ارتقای پایداری تولید در دیمزارها و افزایش بهرهوری سامانههای زراعت دیم در شهرستان الیگودر آغاز شد.
محمد گودرزی افزود:این عملیات در مزرعه ی چهار هکتاری محمد جلیلی واقع در روستای کهریر سرخ شهرستان الیگودرز برای مقایسه عملکرد ارقام مختلف گیاهان زراعی و روشهای گوناگون خاکورزی در شرایط اقلیمی منطقه اجرت شد.
وی گفت:در این مزرعه تحقیقاتی مجموعهای متنوع از محصولات دیم بهصورت کشت خالص و مخلوط شامل ۲۲ رقم گندم دیم، ۶ رقم جو، ۱۰ رقم نخود، ۳ رقم علوفهای و یک رقم کاملینا کشت شده است.
همچنین اجرای این پایگاه نوآوری، اطلاعات ارزشمندی درباره سازگاری ارقام، کارایی روشهای خاکورزی و ظرفیت افزایش تولید در سامانههای دیم فراهم خواهد کرد.