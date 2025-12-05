پخش زنده
امامجمعه اهلسنت ارومیه گفت: رسالت پیامبران و کتابهای آسمانی اقامه قسط و عدالت در تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امامجمعه اهلسنت ارومیه گفت: خداوند متعال هدف از فرستادن پیامبران و کتابهای آسمانی را قیام مردم به قسط و عدالت قرار داده است، عدالت تنها یک شعار نیست؛ بلکه فرمانی الهی است که باید در تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی جاری باشد.
ماموستا مامد کلشی نژاد امامجمعه اهلسنت ارومیه، در خطبههای نمازجمعه امروز در مسجد جامع اهلسنت ارومیه، با اشاره به جایگاه بلند عدالت در تعالیم اسلامی گفت: خداوند متعال هدف از فرستادن پیامبران و کتابهای آسمانی را قیام مردم به قسط و عدالت قرار داده است.
وی افزود: عدالت تنها یک شعار نیست؛ بلکه فرمانی الهی است که باید در تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی جاری باشد.
کلشینژاد عدالت را در سه عرصه اصلی تبیین کرد: نخست، عدالت اقتصادی که نباید ثروت در دست گروهی خاص انباشته شود و نظام زکات و بیتالمال برای توزیع عادلانه ثروت پایهگذاری شده است، دوم، عدالت در قضاوت و قانون که قانون برای همه باید یکسان باشد و هیچ فرد صاحبنفوذی از مجازات مصون نباشد.
وی اضافه کرد: سومین سطح از عدالت، فرهنگی و اجتماعی است که بر اساس سخنان پیامبر اسلام برتری تنها به تقواست، نه به نژاد و قومیت.
خطیب جمعه اهلسنت ارومیه باتوجهبه ترکیب متنوع قومی و مذهبی ایران گفت: جامعه ما، رنگارنگ از اقوام و مذاهب است؛ عدالت اجتماعی یعنی حفظ کرامت و حقوق تمام برادران و خواهران، چه ترک، کرد، فارس، سنی یا شیعه؛ همه باید در برابر قانون مساوی باشند و از فرصتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طور عادلانه بهرهمند شوند.
خطیب جمعه اهلسنت ارومیه، بیعدالتی را زخمی بر پیکر جامعه دانست و یادآور شد که ستم و تحریف حق، تاریکیهای روز قیامت خواهد بود.
او در ادامه، مسئولیت عدالتمحوری را بر دوش همه اقشار جامعه دانست و خطاب به مسئولان، ثروتمندان، علما و مردم گفت: همه باید از خود و خانواده آغاز کنیم و در معامله، قضاوت و رفتار، عادل باشیم.
کلشینژاد در بخش پایانی خطبه خود با دعا برای رفع ظلم و فساد از سرزمینهای اسلامی و با قرائت آیهٔ شریفهٔ «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» تأکید کرد: بکوشیم که با الگوگیری از سنت نبوی، جامعهای بسازیم که در آن فقرا نگران نان نباشند، هیچ قوم و مذهبی احساس تبعیض نکند و قانون، سایه عدالتش را بر همه بگستراند.