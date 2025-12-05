فرمانده انتظامی مازندران گفت: اعضای باند هفت نفره قاچاق اشیاء عتیقه در عملیات ضربتی و غافلگیرانه پلیس در فریدونکنار دستگیر و از متهمان ۸ قطعه شیء تاریخی کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سردار حسن مفخمی فرمانده انتظامی استان مازندران اعلام کرد: اعضای باند هفت نفره قاچاق اشیاء عتیقه در عملیات ضربتی و غافلگیرانه پلیس در شهرستان فریدونکنار دستگیر و از متهمان ۸ قطعه شی تاریخی کشف و ضبط شد.

وی افزود: برابر اعلام اولیه کارشناسان آثار تاریخی اشیاء مکشوفه مربوط به دوران ایلامی است.

فرمانده انتظامی استان مازندران در گفت: پلیس در حراست و حفاظت از میراث ملی ایرانیان و آثار تاریخی نهایت توان و آمادگی عملیاتی را در دستورکار قرار داده است.