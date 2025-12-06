به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فسا گفت: طاهره مجیدی مدیر اقامتگاه بوم‌گردی سرای بهار بانو با حضور در جشنواره بین‌المللی آشپزی ازبکستان و رقابت با شرکت‌کنندگانی از بیش از ۳۰ کشور جهان، مقام سوم این جشنواره معتبر را به دست آورد.

ابراهیم عبدالله‌زاده افزود: خانم مجیدی با ارائه دو غذای اصیل ایرانی قلیه‌ماهی و رنگینک توجه داوران این رقابت جهانی را جلب کرد.

عبدالله زاده ادامه داد: جشنواره Delicious Uzbekistan ۲۰۲۵» از ۲۷ تا ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵ در تاشکند و هم‌زمان با نمایشگاه بین‌المللی گردشگری «Tourism on the Silk Road» برگزار شد.

این رویداد یکی از معتبرترین جشنواره‌های آشپزی منطقه محسوب می‌شود، شامل رشته‌های متنوعی از غذا‌های سنتی، مدرن، نان‌پزی، دسر، غذا‌های گیاهی و نوآورانه است.