صبوری مادران و همسران شهدا پشتوانه اقتدار ایران صبوری مادران و همسران شهدا پشتوانه اقتدار ایران صبوری مادران و همسران شهدا پشتوانه اقتدار ایران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، نماینده ولی فقیه در استان کردستان در آیین ملی «شکوه ایثار» که همزمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) در بیجار برگزار شد گفت: حضرت‌ام‌البنین (س) الگوی کامل ولایت‌مداری است، بانویی که چهار فرزند رشید خود را در یک روز تقدیم اسلام کرد.

حجت الاسلام و المسلمین پورذهبی با تأکید بر اینکه مادران و همسران شهدا ستون‌های پایداری این کشورند گفت: صبوری این بانوان فداکار، پشتوانه عزت و اقتدار امروز ایران اسلامی است و مسیر نورانی حضرت‌ام‌البنین (س) را در جامعه زنده نگه داشته است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با بیان اینکه ایران اسلامی در اوج قدرت و عزت ایستاده است افزود: این جایگاه محصول راهی است که شما پیموده‌اید؛ راهی سرشار از داغ، اما آکنده از صبر. امروز همین صبر، شناسنامه استقامت ملت ایران شده است.

حجت الاسلام و المسلمین پورذهبی تأکید کرد: گرامیداشت ایثار و فداکاری خانواده‌های معظم شهدا نباید محدود به یک مراسم باشد، بلکه باید به شکل مستمر در جامعه فرهنگ‌سازی شود و نسل‌های آینده با شناخت این مسیر، ارزش‌های اخلاقی و دینی را در زندگی خود جاری کنند.

وی ادامه داد: مادران و همسران شهدا با ایثار خود، نه‌تنها راه شهدا را ادامه داده، بلکه نسل‌های بعدی را با ارزش‌هایی همچون صداقت، شجاعت، وفاداری به وطن، پایبندی به اصول اخلاقی و دینی تربیت کرده‌اند.