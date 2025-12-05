پخش زنده
ائمه جمعه استان یزد در خطبههای امروز خود به موضوعات متنوعی پرداختند؛ لزوم هوشیاری در برابر دشمن، تبریک روز دانشجو و اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امام جمعه بافق با تبریک ۱۸ آذر و روز دانشجو، دانشجویان را دیدهبان انقلاب و موتور محرک جامعه دانست و تصریح کرد که پویایی و اثرگذاری دانشجو به جامعه حیات و جریان میبخشد.
حجت الاسلام حسینی تنها راه بی اثر کردن تلاشهای دشمنان را حفظ وحدت عنوان کرد و افزود: وحدت عامل اصلی ناکامی دشمن در حوادث اخیر بود، اما باید هوشیار باشیم چراکه دشمن همواره به دنبال ایجاد شکاف در این وحدت و انسجام است.
امام جمعه موقت مهریز با اشاره به اینکه برخی کشورهای همسایه و شورای همکاری خلیج فارس در مواقع فشار سیاسی یا اقتصادی، مسائل جزایر ایرانی را مطرح میکنند، اظهار داشت: جزایر خلیج فارس جزء جداییناپذیر خاک ایران هستند و نیروهای مسلح کشور در برابر هرگونه تهدید خارجی آمادهاند.
حجت الاسلام صادق دهقان ادامه داد: امنیت خلیج فارس در پرتو تلاشهای سپاه، ارتش و دیگر نیروهای مسلح تأمین شده و توان بازدارندگی جمهوری اسلامی مانع از دخالتهای بیگانگان در این منطقه است.
امام جمعه بهاباد نسبت به نوسانات شدید قیمتها و گرانی کالاهای اساسی انتقاد کرد و گفت: امروز فشار اصلی گرانیها بر دوش اقشار ضعیف و طبقه متوسط جامعه است و این وضعیت نیازمند نظارت جدی، مدیریت دقیق بازار و مقابله قاطع با رهاشدگی در حوزه توزیع و قیمتهاست.
حجت الاسلام ابراهیمی ادامه داد: مجلس، دولت، قوه قضاییه و نهادهای نظارتی باید با هماهنگی کامل وارد میدان شوند و اجازه ندهند مشکلات معیشتی بیش از این مردم را تحت فشار قرار دهد.
امام جمعه هرات با تبریک فرارسیدن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، روز مادر و سالروز ولادت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره)، گفت: شخصیت، سبک زندگی و نقش تربیتی حضرت زهرا (س) میتواند الگوی مناسبی برای تحکیم بنیان خانواده و ارتقای اخلاق اجتماعی باشد.
حجت الاسلام رضازاده با اشاره به سالروز شهادت آیتالله سید عبدالحسین دستغیب، این عالم مجاهد را از چهرههای اثرگذار دوران انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: فعالیتهای فرهنگی و روشنگرانه این روحانی مبارز نقش مهمی در ارتقای بینش دینی جامعه داشت و معرفی سیره و مجاهدتهای وی برای نسل جوان ضروری است.
امام جمعه مروست بر لزوم آمادگی در برابر دشمن تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: جنگ ۱۲ روزه درسی شد تا همواره آمادگی خود را حفظ کنیم. دشمن ۱۵ سال برای این جنگ برنامه ریزی کرده بود، اما رزمندگان اسلام چنان ضربهای به آن زدند که برای آتش بس به التماس افتاد.