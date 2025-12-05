رقابت‌های میانداری انفرادی و هنر مرشدی جوانان و بزرگسالان کشور طی سه روز به میزبانی قم برگزار و قهرمانان آن مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ رقابت‌های میانداری انفرادی و هنر مرشدی، قهرمانی جوانان و بزرگسالان کشور با عنوان یادبود و گرامیداشت شهدای گرانقدر دانشجو از روز چهارشنبه تا جمعه در زورخانه شهید فهمیده برگزار و برترین‌های این دوره از رقابت‌ها مشخص شدند.

در رشته میانداری رده سنی جوانان، محمدمهدی شوندی از استان البرز به مقام اول و ارمیا مشهدی زاده از مازندران به مقام دوم و عنوان سوم نیز به صورت مشترک به محمدمعین نادری فر از قم و محمدحسین لطفی از اصفهان رسید.

رشته میانداری رده سنی بزرگسالان نیز علی اکبر خاکدوست از قم در جایگاه نخست، مرتضی گلرخ از خراسان رضوی در جایگاه دوم، صابر قنبری از البرز و علی اصغر اکبری از خراسان جنوبی به صورت مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

در رشته هنر مرشدی رده سنی جوانان، مقام اول به علی نورمحمدی از قم رسید مقام دوم به محمدعرفان شمس آبادی از خراسان جنوبی و مقام سوم به صورت مشترک به علی اکبر باشتنی ازخراسان رضوی و علیرضا رفیع پور از ایلام رسید.

ابوالفضل فکور از خراسان رضوی، محمدحسن شاهمیر از آذربایجان شرقی، مجتبی جهان آرای از قم و علی ملکی نژاد از تهران در رشته هنر مرشدی رده سنی بزرگسالان به ترتیب به عناوین اول تا سوم (مشترک) رسیدند.

