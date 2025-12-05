برگزاری آزمون استخدامی قوه قضاییه در سنندج برگزاری آزمون استخدامی قوه قضاییه در سنندج برگزاری آزمون استخدامی قوه قضاییه در سنندج

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حجت‌الاسلام کیومرث امیرخانی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان گفت: این آزمون در دو حوزه دانشگاه علمی‌کاربردی جهاد دانشگاهی سنندج و دانشگاه کردستان برگزار شده است.

وی افزود: در مجموع ۲ هزار و ۶۱ داوطلب در این آزمون شرکت کردند که از این تعداد هزار و ۳۰۵ نفر بانوان و ۷۵۶ نفر آقایان هستند.

معاون منابع انسانی دادگستری استان با اشاره به روند اعلام نتایج گفت: نتایج چند برابر ظرفیت این آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد و پذیرفته‌شدگان در دادگاه‌های صلح شهرستان‌های استان، مشغول به کار خواهند شد.