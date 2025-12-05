نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان با تأکید بر اینکه نگاه توحیدی و روحیه عزت‌طلبی زمینه‌ساز سعادت حقیقی است، گفت: الگوی فاطمی و اندیشه امام خمینی (ره) ضامن پایدار مقاومت ملت در برابر استکبار جهانی است.

با پیروی از الگوی فاطمی و اندیشه امام، می‌توان در برابر استکبار ایستادگی کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زنجان، با تبریک فرارسیدن ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و هم‌زمانی آن با میلاد امام خمینی (ره)، گفت: الگوی فاطمی سرمایه‌ای گران‌بها برای جامعه اسلامی است و امام خمینی (ره) با بهره‌گیری از این مکتب، انقلابی بی‌نظیر در تاریخ بشریت پدید آورد.

وی با اشاره به جایگاه والای حضرت زهرا (س) افزود: ایشان الگویی جامع برای زنان مسلمان هستند؛ نه زنی منفعل در قالب سنتی و نه زنی ابزاری در نگاه غربی، بلکه الگوی سومی که رهبر معظم انقلاب از آن یاد کرده‌اند و می‌تواند چراغ راه بانوان جامعه اسلامی باشد.

امام جمعه زنجان ادامه داد: دشمنان با استفاده از رسانه‌ها و فضای مجازی تلاش دارند این فرصت بزرگ را به تهدید تبدیل کنند، اما بانوان مؤمن با پیروی از سیره صدیقه طاهره (س) نقشه‌های آنان را خنثی خواهند کرد.

حسینی خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) به عنوان تربیت‌یافته مکتب اهل بیت (ع) و آموزه‌های فاطمی، توانست نهضتی عظیم را در جهان اسلام برپا کند.

وی یادآور شد: ایشان با تأثیر از شخصیت‌هایی، چون آیت‌الله شاه‌آبادی، آیت‌الله مدرس و آیت‌الله کاشانی، مسیر مبارزه با ظلم و استکبار را آموخت و با پرورش شاگردان بزرگی همچون شهید مطهری و شهید بهشتی، انقلاب اسلامی را به ثمر رساند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس، این دو رخداد را از معجزه‌های بزرگ الهی دانست و تأکید کرد: ادامه مسیر عزت و مقاومت تنها در پرتو نگاه توحیدی و استقامت ممکن است.

وی افزود: جهاد امروز تنها نظامی نیست؛ بلکه جهاد فرهنگی و اقتصادی اهمیت فراوانی دارد و باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و آموزشی، الگوی فاطمی و نگاه قرآنی امام خمینی (ره) به جهان معرفی شود.

امام جمعه زنجان همچنین با استقبال از حضور دانشجویان در نماز جمعه، گفت: دانشجویان امروز باید همان مسیر دانشجویان دوران انقلاب را دنبال کنند؛ مسیری که بر رشد علمی و معنوی و ایستادگی در برابر استعمار استوار است — همان پیامی که روز دانشجو بر آن تأکید دارد.

وی در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به سفر وزیر راه و شهرسازی به زنجان افزود: این سفر در راستای پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور انجام شد و خوشبختانه اکثر مطالبات استان مورد موافقت قرار گرفت.

او از مسئولان استانی خواست: با همدلی و هماهنگی، اجرای مصوبات را سرعت بخشند و با اطلاع‌رسانی شفاف، نگرانی‌های مردم به‌ویژه در حوزه مسکن را کاهش دهند.