سه خانه کشتی در مشهد و طرقبه با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر ورزش و جوانان و رئیس فدراسیون کشتی افتتاح شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سه خانه کشتی شهید سنجرانی، شهدای بسیج و شهید محراب (بوکانی) در مشهد و طرقبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، و علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی امروز جمعه (۱۴ آذر) به بهره‌برداری رسید.

خانه کشتی شهید سنجرانی مشهد با ظرفیت ۶ تشک، خانه کشتی شهدای بسیج طرقبه با ظرفیت ۶ تشک و خانه کشتی شهید محراب (بوکانی) با ظرفیت ۲ تشک رسماً آغاز به کار کرد و به مجموعه زیرساخت‌های ورزشی مشهد اضافه شد.