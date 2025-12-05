پخش زنده
«نخلبرداری» کاری از صداوسیمای یزد، برترین مستند کوتاه سوگواره بینالمللی «مهر محرم» شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مستند «نخلبرداری» به کارگردانی ابوالفضل دهقانی زاده در هجدهمین سوگواره بینالمللی «مهر محرم» موفق به کسب تندیس و رتبه نخست بخش مستند کوتاه شد.
مراسم اختتامیه این رویداد، با حضور مدیرکل بینالمللی تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مدیرکل ارتباطات و هماهنگی امور قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان فرهنگی و هنری، در سمنان برگزار شد.
«نخلبرداری» بهعنوان اثری با رویکردی اصیل و تصویری دقیق از آیینهای عاشورایی، توانست نظر هیئت داوران را به خود جلب کند و عنوان برترین مستند کوتاه این دوره را از آنِ خود سازد.