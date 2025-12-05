فعالیت تمامی مراکز آموزشی فردا در کرمانشاه عادی است
فعالیت تمامی مراکز آموزشی کرمانشاه فردا ( شنبه ۱۵ آذر) عادی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه
، بر اساس جمعبندی گزارش کارشناسی کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، بانوان و خانواده استان، تمامی مراکز آموزشی استان کرمانشاه شامل مدارس، دانشگاهها و مؤسسات آموزشی در روز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ طبق روال معمول دایر بوده و فعالیتهای آموزشی برقرار است.
از تمامی شهروندان استان درخواست می شود همچنان نسبت به رعایت توصیههای بهداشتی توجه ویژه داشته باشند و استفاده از ماسک و شستوشوی مرتب دستها را برای کنترل هرچه بهتر بیماری آنفولانزا رعایت کنند.