به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه ، بر اساس جمع‌بندی گزارش کارشناسی کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، بانوان و خانواده استان، تمامی مراکز آموزشی استان کرمانشاه شامل مدارس، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی در روز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ طبق روال معمول دایر بوده و فعالیت‌های آموزشی برقرار است.

از تمامی شهروندان استان درخواست می شود همچنان نسبت به رعایت توصیه‌های بهداشتی توجه ویژه داشته باشند و استفاده از ماسک و شست‌وشوی مرتب دست‌ها را برای کنترل هرچه بهتر بیماری آنفولانزا رعایت کنند.