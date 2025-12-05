پخش زنده
نخستین بار در استان اردبیل، صدور پروانه کسب کشاورزی، دامداری و باغداری به صورت حضوری با همت کارشناسان اتاق اصناف کشاورزی شهرستان خلخال در روستاهای این شهرستان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ از امتیازات طرح صدور پروانه کسب کشاورزی، دامداری و باغداری به صورت حضوری میتوان به حذف مراجعات مکرر شاغلان به اتاق اصناف کشاورزی اشاره کرد.
همچنین همه امور مربوط به صدور، تمدید و یا بازدیدهای کارشناسی با حضور خود کارشناسان اتاق اصناف در روستاها و با هزینه بسیار کمتری نسبت به کشور و استان انجام میشود.