

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران در آیین اختتامیه چهارمین المپیاد ورزشی کارکنان وزارت بهداشت که با حضور دکتر بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهور برگزار شد، گفت:از میان ۲۰۰ تغییر مدیریتی در استان، ۸۶ بانو در جایگاه‌های مدیریتی منصوب شده‌اند که نشان‌دهنده باور جدی ما به توانمندی بانوان است.



یونسی‌رستمی با قدردانی از بانوان فعال در حوزه سلامت افزود: بانوان، خادمان بی‌ادعای سلامت کشور هستند و نقش آنان در دوران کرونا به‌خوبی نشان داد که تا چه اندازه در نظام سلامت مؤثرند.



او با بیان اینکه در آتش‌سوزی اخیر نیز شاهد حضور مؤثر بانوان در بیمارستان‌های صحرایی بودیم، ادامه داد: اگر ورود مستقیم و حمایت دولت نبود، با یک فاجعه بزرگ روبه‌رو می‌شدیم، اما با بسیج همه نیروها، تجهیزات، بالگرد‌ها و پهپادها، عملیات اطفای حریق با موفقیت انجام شد.



استاندار مازندران با مقایسه این حادثه با آتش‌سوزی‌های گسترده در دیگر کشور‌ها گفت: حریق در برخی کشور‌ها مدت‌ها ادامه می‌یابد.



یونسی‌رستمی با اشاره به آمار فوتی‌های حوادث مشابه در دیگر کشور‌ها افزود: اینگونه حوادث در کشور‌های مختلف معمولا با فوتی‌های زیادی در بخش اطفای حریق و نیرو‌های امدادی همراه بوده است، اما در حادثه آتش سوزی جنگل الیت فقط ۱۲ مصدوم داشتیم که سه نفر از آنان در بیمارستان صحرایی در همان روستای الیت مداوا شدند و بقیه نیز با مصدومیت‌های سطحی رو‌به‌رو بودند.



استاندار مازندران با تأکید بر اهمیت نقش بانوان در مدیریت گفت: علاقه جدی به استفاده از ظرفیت بانوان در سطوح مدیریتی دارم و به توانمندی آنان باور دارم. از میان ۲۰۰ مدیری که در استان تغییر یافتند، ۸۶ بانو در جایگاه‌های مدیریتی منصوب شدند.



وی این گونه جشنواره‌های ورزشی را یک فعالیت مهم خاطرنشان و افزود: ورزش یک نیاز جدی برای بازیابی انرژی، ایجاد شادی و تقویت نشاط اجتماعی است.