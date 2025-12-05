پخش زنده
امروز: -
مسابقه بزرگ دوی ماراتن کیش با معرفی نفرات برتر امروز به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقه بزرگ دوی ماراتن کیش پازن با حضور دوندگان حرفهای و علاقهمندان این رشته در بخش بانوان و آقایان امروز جمعه ۱۴ آذر در جزیره کیش برگزار شد. در این مسابقه ورزشکاران در بخش بانوان از ساعت ۵:۳۰ و در بخش مردان از ساعت ۷:۳۰ در سه ماده ۵، ۱۵ و ۴۲ کیلومتر آغاز کردند.
بر اساس اعلام کمیته برگزاری، خط پایان ماده ۵ کیلومتر در ساحل ماشه، بخش ۱۵ کیلومتر در محدوده پارک دلفینها و مسیر ۴۲ کیلومتر در ساحل دامون تعیین شده بود که ماده ۵ کیلومتر بدون زمانسنجی و با رویکرد تفریحی برگزار شد.
نفرات برتر به شرح زیر است:
۱۵ کیلومتر آقایان
نفر اول: محمدحسین طیبی با رکورد ۴۷ دقیقه و ۵۵ ثانیه
نفر دوم: خلیل ناصری با رکورد ۴۸ دقیقه و ۴ ثانیه
نفر سوم: مرتضی بیرانوند با رکورد ۴۸ دقیقه و ۲۹ ثانیه
نفر چهارم: محمدجواد ناروئی با رکورد ۴۴ دقیقه و ۱۵ ثانیه
نفر پنجم: میلاد رحیمی با کورد ۴۹ دقیقه و ۴۲ ثانیه
۴۲ کیلومتر آقایان
نفر اول: امیر حسین کیوانلو با رکورد ۲ ساعت و ۲۷ دقیقه و ۵۹ ثانیه
نفر دوم: محمد حقیقی با رکورد ۲ ساعت و ۳۱ دقیقه و ۲۴ ثانیه
نفر سوم: سجاد خالقی با رکورد ۲ ساعت و ۳۲ دقیقه و ۲۳ ثانیه
نفر چهارم: علی اکبر بذری با رکورد ۲ ساعت و ۳۳ دقیقه و ۴۸ ثانیه
نفر پنجم: رحیم رستگاری مبین با رکورد ۲ ساعت و ۳۶ دقیقه و ۴۳ ثانیه
پنجمین دوره مسابقه بزرگ ماراتن کیش پازن در فضایی رقابتی و پرشور مطابق با استانداردهای روز دنیا مطابق با قوانین جهانی به عنوان یک مسابقت معتبر بین المللی با استارت ۳۰ دونده با ویلچر به همراه یک دونده نابینا و یک دونده ناشنوا جمعه ۱۴ آذر در جزیره کیش برگزار شد. اختتامیه این رقابتها ساعت ۵ امروز در ساحل دامون برگزار میشود.
ماده ۵ کیلومتر به صورت تفریحی برگزار شد که به همه دوندگان هر سه ماده در هر ٢ بخش بانوان و آقایان که به خط پایان رسیدند مدال اهدا شد و به ۵ نفر اول مادههای ۱۵ و ۴۲ کیلومتر مدال و تندیس به همراه جوایز نفیس اهدا میشود.