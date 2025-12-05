قدردانی استاندار مازندران از مادر دو شهید
استاندار مازندران از مادر دو شهید والامقام حامد و عابد سروی قدردانی کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، به مناسبت ایام وفات حضرتامالبنین (س) و بزرگداشت و تکریم مقام مادران و همسران شهدا، استاندار مازندران با همراهی باباییکارنامی نماینده مجلس شورای اسلامی و کهنسال مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران، ضمن دیدار صمیمانه با خانوداه شهید سروی، با اهدای لوح تقدیر از مادر شهیدان حامد و عابد سروی تجلیل کرد.
یونسیرستمی در این دیدار ضمن گرامیداشت مقام مادران و همسران شهدا، نقش آنان را در تربیت نسل مؤمن، انقلابی و مدافع ارزشهای اسلامی بیبدیل دانست و تأکید کرد: امنیت و عزت امروز کشور مرهون خون شهدا و صبر خانوادههای آنان است.
استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت اظهار داشت: تکریم خانوادههای معظم شهدا وظیفهای ملی و دینی است و ما هرچه داریم از مجاهدت شهدا و خانوادههای آنان است.
در این دیدار صمیمانه، استاندار مازندران با اهدای لوح تقدیر از صبر، ایثار و استقامت مادر این دو شهید والامقام قدردانی کرد.