به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ شهرآورد یکصد و ششم تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ایران،جام خلیج فارس، با تساوی بدون گل در اراک به پایان رسید.

در این مسابقه که با سوت وحید کاظمی در ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار شد بجز معدود موقعیت های هر دو تیم، توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد و این بازی پرسپولیس پر سر و صدا با تساوی بدون گل به پایان رسید.

بدین ترتیب استقلال با ۲۰ و پرسپولیس با ۱۹ امتیاز، به طور موقت در رده‌های اول و دوم جدول جای گرفتند.