در آیینی با حضور امام جمعه و استاندار بوشهر و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان، ۱۰۰ مادر شهید به‌مناسبت سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) تجلیل و تکریم شدند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر ، مراسم تجلیل از مادران شهدای استان بوشهر عصر امروز با حضور آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، ارسلان زارع استاندار بوشهر، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و جمعی از خانواده‌های شهدا در سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا در استانداری بوشهر برگزار شد.

امام جمعه بوشهر در این مراسم با اشاره به جایگاه رفیع مادران شهید در اسلام، بیان کرد: مادران شهدا با ایثار و فداکاری خود، درس‌های بزرگی از مقاومت و پایمردی به ملت ایران آموختند. آنان نه تنها پرورش‌دهنده فرزندان ایثارگر بودند، بلکه خود نیز با صبر و استقامت بی‌نظیر، الگوی کامل ایثار در جامعه اسلامی هستند.

آیت‌الله صفایی بوشهری افزود: خدمت به خانواده‌های شهدا، خدمت به اسلام و انقلاب است. ما موظفیم مشکلات این عزیزان را به‌صورت ویژه پیگیری کنیم و قدردان زحمات و فداکاری آنان باشیم.

استاندار بوشهر نیز با بیان اینکه مادران شهدا نماد صبر و مقاومت هستند، تصریح کرد: جامعه امروز مدیون فداکاری‌های این بانوان بزرگوار است. آنان با روحیه مقاومت و ایمان خود، نسلی را پرورش دادند که امروز سد مستحکم در برابر توطئه‌های دشمنان اسلام و ایران است.

ارسلان زارع اظهار کرد: ما به این شهدا افتخار می‌کنیم و با حضور فرزندان غیور این مادران شهید، دفاع مقدس دیگری رخ داد و در این جنگ پیروز شدیم. ما خادم خانواده معظم شهدا هستیم و مدیران امروز، وامدار جانفشانی‌های این شهدا هستند و امیدواریم بتوانیم از رفتار، کردار و گفتار شهدا به عنوان سرمشق زندگی بهره بگیریم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه رفیع خانواده‌های شهدا، بیان کرد: تجلیل از مادران شهدا فرصتی ارزشمند برای ارج نهادن به صبر و پایداری این بانوان بزرگوار و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان است. خانواده‌های شهدا عزیزترین سرمایه‌های جامعه هستند و خدمت به آنان وظیفه دینی برای تمام مسئولان و دستگاه‌های اجرایی است.

محمد حیدری با تأکید بر تکریم به خانواده‌های شهدا، گفت: بنیاد شهید امانت‌دار خون شهدا و خدمتگزار خانواده‌های آنان است. رسیدگی به خانواده‌های معظم شهدا، وظیفه ذاتی بنیاد شهید بوده و تمام دستگاه‌های مسئول همواره متعهد به خدمت‌رسانی بی‌منت به این عزیزان هستند.

مدیرکل بنیاد شهید استان بوشهر با تقدیر از حماسه‌آفرینی مردم ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه، تاکید کرد: مردم غیور ایران در این ایام، با تمام وجود، ارادت، محبت و انسجام خود را نسبت به خانواده‌های شهدا و مسیر ایثار نشان دادند. این وحدت و همدلی، افتخار بزرگی برای ملت ایران است. هرگاه سخن از خانواده‌های شهدا به میان می‌آید، عزت و افتخار ملت بزرگ ایران یادآوری می‌شود. دنیا در برابر جنایات اخیر متوقف ماند و مردم ما فارغ از هر سلیقه‌ای، با وحدت و همدلی در کنار یکدیگر ایستادند.

در ادامه این مراسم، سه تن از مادران شهدا به بیان خاطرات و احساسات خود پرداختند.

یکی از مادران شهید با بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس، گفت: فرزندم همیشه می‌گفت که وظیفه هر مسلمانی دفاع از اسلام و ایران است. امروز با وجود شهادت او، احساس غرور می‌کنم که فرزندی داشتم که برای دفاع از وطن جان خود را فدا کرد.

مادر شهید ۸ سال دفاع مقدس دیگری هم بیان کرد: فرزندم از کودکی علاقه فراوانی به اسلام و خدمات به جامعه اسلامی داشت و همیشه می‌گفت دوست دارد مانند آنان در راه اسلام شهید شود. امروز با وجود درد از دست دادن او، خوشحالم که فرزندی داشتم که به آرزوی خود رسید.

یکی دیگر مادران شهدای ۸ سال دفاع مقدس هم بیان کرد: فرزندم در سن ۲۴ سالگی به شهادت رسید و همیشه می‌گفت شهادت بالاترین مقام برای یک مسلمان است. امروز با وجود فقدان او، احساس می‌کنم که او زنده است و همیشه در قلب ما حضور دارد.

در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر و هدایایی از ۱۰۰ مادر شهید استان بوشهر تجلیل شد.