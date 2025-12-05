به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان فاروج گفت: راه دسترسی و قوس قائم در جاده روستای آرمود آقاجی – خرق با حجم عملیات ۵۰۰ متر مکعب به صورت امانی توسط ماشین آلات راهداری این اداره در حال اصلاح است.

وی افزود: با تکمیل این پروژه، شیب طولی محور که پیش از این ۱۸ درصد بود به ۱۳ درصد کاهش می‌یابد و همین امر موجب ارتقای ایمنی، سهولت تردد و کاهش احتمال واژگونی وسایل نقلیه خواهد شد.

حسینی خاطرنشان کرد: این عملیات با هدف بهبود هندسی مسیر، افزایش دید رانندگان و ارتقای استاندارد راه‌های روستایی انجام شده است.