به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسوول برگزاری این مسابقات گفت: بیش از سیصد کاراته کا از استان های فارس، اصفهان، بوشهر، کرمان، البرز، خوزستان و کهگیلویه و بویر احمدبا یکدیگر رقابت کردند.

احمد فرهادی افزود: این رقابت ها در رده‌های سنی، نو نهالان، نوحوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان و در بخش کاتا و کمیته برگزار شد .

وی افزود: نفرات اول هر رشته و رده سنی به مسابقات آسیایی که قرار است دوم ماه دیگر در تهران برگزار شود، راه یافتند.