با ورود سامانه ناپایدار تا یکی دو روزِ دیگر، بارش رحمتِ الهی، استانِ اردبیل را دربر میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ هواشناسی استان اردبیل پیش بینی کرده از یکشنبه تا چهارشنبهی هفته پیشِ رو، با نفوذ سامانهی بارشیِ تا حدوی فعال، در بیشترِ مناطق استان باران میبارد.
بیشترِ بارشها در نواحی مرکزی و جنوبی استان اردبیل است و در ارتفاعات، دامنهها و حتی برخی نواحی کوهپایهایِ اطرافِ کوههای سبلان و باغرو، بارش برف هم خواهیم داشت.
کاهش دمای هوا در روزهای یکشنبه و دوشنبه محسوس نیست، اما سهشنبه و چهارشنبه، هوای سردِ پاییزی، نواحی مرکزی و جنوبی استان اردبیل و شهرستانهای گرمی و انگوت را در بر میگیرد.
هواشناسی استان اردبیل برای فردا شنبه هم آسمانی پایدار همراه با وزش بادِ جنوبیِ گاهی شدید، و در مناطق مرکزی و جنوبی افزایش دمای هوا پیش بینی کرده است.