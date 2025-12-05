نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس گفت: حق عائله مندی و اولاد در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، دکتر عالیه زمانی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی در آیین اختتامیه چهارمین المپیاد ورزشی کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ویژه بانوان با قدردانی از حمایت ه مادی و معنوی وزارت بهداشت از ورزش بانوان، گفت: انتظار می‌رود برگزاری چنین المپیاد‌های ورزشی در سایر دستگاه‌های اجرایی نیز تسری یابد.

او افزود: در حوزه زنان در برنامه هفتم در بودجه سال آینده تلاش خواهیم کرد و بحث حق عائله مندی و اولاد در دستور کار قرار دارد.





نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اذعان به این که در حوزه جمعیت معتقدیم باید از زنان جامعه حمایت ویژه داشته باشیم، تاکید کرد: اگر آنچه را زنان می‌خواهند را محقق کنیم بویژه در حوزه حمایت از بانوان شاغل، شاهد نتایج متفاوتی خواهیم بود و در همه عرصه‌ها موفق می‌شویم.





او افزود: باید خلأ‌های موجود را کنار بزنیم و عدالت اجتماعی در جامعه برای بانوان اتفاق بیفتد.