به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا هر چند دست این کشور را در اعمال سیاست‌های بازرگانی و مهاجرتی تا حدودی باز کرد، اما در تامین زنجیره تولید، سرمایه گذاری، وضعیت بهداشت و درمان و رشد اقتصادی بر این کشور اثر بسیار منفی گذاشت. اتحادیه اروپا نیز با از دست دادن یک عضو دائم شورای امنیت و ششمین قدرت اقتصادی جهان دچار چالش در بودجه، زنجیره تامین و کاهش نفوذ شد. حالا هر دو طرف به ویژه با سیاست‌های فشار ترامپ به اروپا در پی ترمیم روابط شکسته‌اند.

مجلس انگلیس گزارشی منتشر کرده است که نشان می‌دهد خروج این کشور از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت سالانه تا نود میلیارد پوند از درآمد‌های انگلیس کاسته است.

اما این همه خسارات نیست بر اساس این گزارش شهروندان این کشور هم سالانه تا ۳ هزار و ۷۰۰ پوند از درامدهایشان را به این علت از دست داده‌اند. نگرانی از خسارات اقتصادی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، همیشه موجب نگرانی مردم این کشور بوده است.

یک شهروند انگلیسی در این باره می‌گوید: من فکر می‌کنم همه مشکلات ناشی از جدایی از اتحادیه اروپا باید هر چه سریعتر برطرف شود در غیر این صورت باید در همه زمینه‌ها به ویژه اقتصادی و اجتماعی باید خودمان را برای پیامد‌های ناگوار‌تر آماده کنیم.

انگلیس در پی نتایج حدود ۵۲ به ۴۸ یک همه پرسی در سال ۱۳۹۵ خورشیدی راه خروج از اتحادیه اروپا را در پیش گرفت و چهار سال بعد به طور رسمی از اتحادیه اروپا جدا شد، جدایی که برخلاف سیاستمداران و افراد راست افراطی بیشتر مردم آن را فاجعه و اقدامی خسارتبار می‌دانند.

یک شهروند انگلیسی در این باره می‌گوید: به نظرم ابلهانه بود که از همسایگانمان و از اتحادیه اروپا جدا شدیم.

حامیان برگزیت با وعده‌های دروغین مردم را فریب دادند و اکنون کاملاْ آشکار شده زمان که در اتحادیه اروپا بودیم در همه زمینه‌ها به ویژه بهداشت و درمان و امنیت وضع بهتری داشتیم.

اد دیوی (Ed Davey)، رهبر حزب لیبرال دموکرات سومین حزب بزرگ انگلیس، و از مخالفان جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا می‌گوید: به همین علت است که ما بالاترین مالیات را تاکنون داریم، به همین علت است که ارقام صورتحساب‌های ما بسیار زیاد است و به همین دلیل است که ما با بحران هزینه زندگی روبروشده‌ایم. " نتایج همه بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت باید "رابطه شکسته انگلیس با اتحادیه اروپا را اصلاح کند.

تازه‌ترین گزارش " دفتر ملی پژوهش اقتصادی" (National Bureau of Economic Research)، نشان داد در پی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت، تولید ناخالص داخلی این کشور، بین ۶ تا ۸ درصد کم‌تر از آن چیزی است که می‌توانست باشد.