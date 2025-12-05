پخش زنده
به مناسبت سالروز وفات حضرتامالبنین (س) با هدف بزرگداشت یاد و خاطره شهدا و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب آیین ملی «شکوه ایثار» در شهرستان قشم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ حجت الاسلام والمسلمین حاجبی امام جمعه قشم در این مراسم گفت: خانوادههای شهدا، نماد ایثار و مقاومت هستند و ما باید همواره قدردان زحمات آنان باشیم.
عبدالرضا یوسفی معاون فرهنگی بنیاد شهید هرمزگان نیز گفت: خانوادههای شهدا در حقیقت وارثان فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی هستند.
در این مراسم از مادران و همسران شهدا قدردانی شد.