ریاست‌جمهوری عراق اعلام کرد هیچ اطلاعی از تصمیم مربوط به قرار دادن، جنبش انصارالله و حزب‌الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی و مسدود کردن دارایی‌های آنان نداشته و این تصمیم در حوزه وظایف و اختیارات این نهاد قرار نمی‌گیرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از بغداد، در این بیانیه تأکید شده است، تنها قوانین مصوب مجلس نمایندگان و فرمان‌های ریاست‌جمهوری برای بررسی و تأیید به این نهاد ارسال می‌شود، در حالی‌که تصمیم‌های هیئت وزیران تصمیم‌های کمیتهٔ مسدودسازی دارایی‌های تروریست‌ها، تصمیم‌های کمیته مبارزه با پول‌شویی و سایر دستورالعمل‌های مشابه به ریاست‌جمهوری ارسال نمی‌شود.

ریاست‌جمهوری عراق همچنین اعلام کرد، از تصمیم مربوط به تروریستی دانستن انصارالله و حزب‌الله و مسدود کردن دارایی‌های آنان تنها از طریق شبکه‌های اجتماعی مطلع شده است.