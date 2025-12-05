پخش زنده
امروز: -
فرازی از خطبههای نماز جمعه ۱۴ آذر در شهرهای مختلف استان گلستان را در این بسته خبری ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت الاسلام رجنی امام جمعه موقت گنبدکاووس با اشاره به شروع برنامه «ایران جان» ویژه استان گلستان از رسانه ملی گفت: این برنامه فرصت بسیار خوبی برای بیان ظرفیتهای این استان در بخشهای گوناگون است.
///////////////
آخوند نوریزاد امام جمعه اهل سنت گنبد کاووس گفت:کسب حلال رابطه انسان با خداوند را مستحکم کرده و سبب کمک به مسلمانان و رفع مشکلاتشان میشود.
/////////////////
حجت الاسلام کیائی امام جعمه دلند گفت: امروز به برکت روحیه انقلابی، ایران اسلامی دارای هزاران شرکت دانشبنیان و دانشجوی تحصیلکرده یا در حال تحصیل، هزاران واحد دانشگاهی فعال و دهها دستاورد بزرگ علمی و فناورانه است.
/////////////////
حجت الاسلام اشرفی امام جمعه شهر مزرعه کتول گفت: حجاب نه تنها یک الزام شرعی است بلکه نماد شخصیت و شرافت زن مسلمان است.
////////////////
حجتالاسلام دماوندی امام جمعه مینودشت گفت: سرنگونی رژیم صهیونیستی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی را هدف اصلی امام(ره)بود وما اسلام را مدیون امام(ره) هستیم. ////////////////////
حجت الاسلام دلبری امام جمعه علی آباد کتول با اشاره به 16 آذر روز دانشجو ، نقش دانشجویان در پیشبرد اهداف انقلاب و توسعه کشور را اساس دانست.
/////////////////
حجتالاسلام منصوری امام جمعه آزادشهر با اشاره به فرارسیدن سالروز ولادت حضرت زهرا (س)، جایگاه زن در اندیشه اسلامی را برابر در شأن انسانی معرفی کرد و گفت: حجاب و عفاف نهتنها مانع پیشرفت نیست بلکه یکی از عوامل بالندگی زن مسلمان است.
//////////////////
آخوند خوجملی امام جمعه اهل سنت نگین شهر گفت: رویداد ملی ایران جان گلستان ایران با برنامه فاخر فرصت ارزشمندی را برای معرفی جاذبههای فرهنگی و گردشگری و سرمایهگذاری فراهم میکند.
/////////////////
مولوی مشعوف امام جمعه اهل سنت آزادشهر خدمت به مردم و رفع مشکلات آنان را از بزرگترین عبادات دانست و گفت: رفع این مشکلات از مهمترین وظایف مسئولان است و این خدمت کمتر از دفاع از کشور نیست.
//////////////////
حجت الاسلام قاسمی امام جمعه کلاله گفت:حضرت فاطمه سلام الله علیها یک بانوی عرشی است و باید سیره زندگیِ طیب و طاهر حضرت صدیقه سلام الله علیها اسوه و الگو قرار دهیم.
////////////////
غازی یوسف حنینه ،مسئول هیات امنای تجمع علمای مسلمین لبنان، در نماز جمعه اهل سنت کلاله گفت:سرزمین فلسطین سرزمین مقدسی است وما باید همه تلاش کنیم مسئله غزه را به عنوان مسئله اول مسلمین مطرح کنیم.
/////////////
حجت الاسلام بهرامی امام جمعه خان ببین گفت: یکی از بحث های مهم جامعه در این روزها موضوع تورم و گرانی است و باید این افسار گسیختگی قیمت ها مهار شود.
/////////////
حجت الاسلام حسام امام جمعه کردکوی ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها گفت:باید با بکار گیری تمام ظرفیت ها گفتمان غنی فاطمی و سبک و سیره رفتاری و اخلاقی همسرداری و تربیت فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها در جامعه نهادینه شود.
//////////////
حجت الاسلام رضانژاد امام جمعه گلیکش گفت: برنامههای ایران جان در برنامههای اقتصادی , فرهنگی و اشتغالزایی ما نقش بسزایی دارد.
////////////
حجت الاسلام شیخی امام جمعه بندرترکمن کم فروشی ،گرانفروشی واحتکار را موجب فشار اقتصادی ومعیشتی مضاعف به مردم دانست و شناسایی وبرخورد جدی دستگاه های نظارتی وقضایی با متخلفان راخواستار شد.