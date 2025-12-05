به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از نیویورک، کریستی نوم وزیر امنیت داخلی آمریکا، در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس‌نیوز تأیید کرد که تعداد کشور‌هایی که ورود اتباع آنها به آمریکا ممنوع یا محدود خواهد شد از فهرست فعلی ۱۹ کشور به «بیش از ۳۰ کشور» افزایش می‌یابد.

او گفت: «اگر کشوری نتواند اطلاعات لازم برای راستی‌آزمایی اتباعش را ارائه کند، چرا باید اجازه دهیم از آن کشور وارد آمریکا شوند؟»

این تصمیم پس از تیراندازی هفته گذشته در واشنگتن اتخاذ شد؛ حادثه‌ای که در آن یک عضو گارد ملی کشته و یک نفر دیگر به شدت زخمی شد، مظنون این حمله، «رحمان‌الله لکانوال»، تبعه افغانستان است که در سال ۲۰۲۱ وارد آمریکا شده و در سال ۲۰۲۵ پناهندگی دریافت کرده است.

منابع دولتی به شبکه CBS هم گفتند: دولت ترامپ در حال بررسی گسترش ممنوعیت سفر تا حدود ۳۰ تا ۳۲ کشور است و فهرست نهایی هنوز نهایی نشده است.

طبق گزارش‌ها، کریستی نوم در جلسه‌ای با ترامپ خواستار «ممنوعیت کامل سفر برای تمام کشور‌هایی که به تعبیر او آمریکا را با قاتلان، انگل‌ها و سودجویان پر کرده‌اند» شده است.

بنا بر اعلام مقامات امنیتی، دولت ترامپ علاوه بر ممنوعیت سفر، یک بازنگری گسترده را بر پرونده‌های مهاجرتی آغاز کرده است؛ از جمله توقف بررسی همه پرونده‌های پناهندگی، تعلیق رسیدگی به درخواست‌های مهاجرتی اتباع ۱۹ کشور فهرست فعلی و بازبینی تمامی گرین‌کارت‌های صادر شده برای اتباع این ۱۹ کشور.

در بیانیه‌ای که وزارت امنیت داخلی آمریکا منتشر کرده، تأکید شده است که فهرست جدید کشور‌ها «به‌زودی» اعلام خواهد شد.

فهرست فعلی شامل ۱۹ کشور است که برخی به طور کامل و برخی به طور جزئی با محدودیت سفر روبه‌رو هستند؛ از جمله افغانستان، میانمار، چاد، کنگو، اریتره، ایران، لیبی، سومالی، سودان، یمن، هائیتی، کوبا، لائوس، سیرالئون، توگو، ترکمنستان و ونزوئلا.

دولت ترامپ می‌گوید، برخی کشور‌ها «توانایی راستی‌آزمایی اسناد هویتی اتباع خود» را ندارند یا در بازگرداندن شهروندانشان با آمریکا همکاری نمی‌کنند، و به همین علت گسترش ممنوعیت سفر را ضروری می‌داند.

رسانه‌های آمریکایی همچنین گزارش داده‌اند، رئیس‌جمهور آمریکا تهدید کرده است «مهاجرت از کشور‌های جهان سوم» را به طور کامل متوقف خواهد کرد.