معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با هشدار به شهروندان درباره سوءاستفاده احتمالی در تنظیم پیشنویس قراردادهای ملکی گفت: هرگونه دریافت یا پرداخت وجه هنگام درج پیشنویس قرارداد در بنگاههای املاک، ممنوع و غیرقانونی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، به گفته فولیان، پیشنویس قرارداد، صرفا بیانگر مذاکرات مقدماتی طرفین است و هیچگونه اثر حقوقی در انتقال مالکیت یا الزام به تنظیم سند رسمی ایجاد نمیکند.
وی تاکید کرد: مشاوران املاک بهطور مطلق از واسطهگری برای پرداخت ثمن تا پیش از ثبت رسمی سند در دفتر اسناد رسمی منع شدهاند و فقط مجاز به ارایه گواهی درج پیشنویس هستند و حتی چاپ یا تحویل متن قرارداد پیشنویس به طرفین ممنوع است.