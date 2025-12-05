به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، به گفته فولیان، پیش‌نویس قرارداد، صرفا بیانگر مذاکرات مقدماتی طرفین است و هیچ‌گونه اثر حقوقی در انتقال مالکیت یا الزام به تنظیم سند رسمی ایجاد نمی‌کند.

وی تاکید کرد: مشاوران املاک به‌طور مطلق از واسطه‌گری برای پرداخت ثمن تا پیش از ثبت رسمی سند در دفتر اسناد رسمی منع شده‌اند و فقط مجاز به ارایه گواهی درج پیش‌نویس هستند و حتی چاپ یا تحویل متن قرارداد پیش‌نویس به طرفین ممنوع است.