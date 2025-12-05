پخش زنده
امروز: -
۶۰ کاروان از خراسان رضوی امسال عازم حج تمتع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر حج و زیارت استان خراسان رضوی گفت: از این تعداد، ۵۳ کاروان ویژه زائران شیعه و هفت کاروان ویژه زائران اهل سنت است.
حجتالاسلام مهدی شجاع امروز جمعه در نخستین جلسه هماهنگی مدیران مجموعه و کاروانهای حج تمتع ۱۴۰۵ استان خراسان رضوی در مشهد، افزود: ظرفیت کل زائران استان، ۹ هزار و ۴۹۰ نفر است که هشت هزار و ۳۲۰ نفر شیعه و هزار و ۱۷۰ نفر از زائران اهل سنت هستند.
وی اضافه کرد: روند ثبتنام زائران حج تمتع ۱۴۰۵ طبق بخشنامه سازمان حج و زیارت از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۵ آذرماه از طریق سامانه ثبتنام حج استان به نشانی MY.haj.ir آغاز خواهد شد.
مدیر حج و زیارت استان خراسان رضوی تاکید کرد: مدیران کاروان باید نسبت به اطلاعرسانی دقیق و شفاف دستورالعمل به زائران و تسهیلسازی خدمات به آناندر تمامی مراحل ثبتنام اقدام کنند.