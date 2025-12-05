پخش زنده
رزمایش الی بیت المقدس شانزدهم با حضور گردانهای بیت المقدس و گردانهای کوثر در خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رزمایش الی بیت المقدس شانزدهم با هدف ارتقای توان دفاعی و تقویت آمادگی عملیاتی نیروهای بسیج، امروز با حضور گسترده نیروهای مردمی در شهرستان خوی برگزار شد. در این مرحله از رزمایش، شش گردان بیت المقدس و همچنین گردانهای کوثر سپاه خوی مشارکت داشتند و بخشهای مختلف دفاعی و امدادی را تمرین کردند.
بر اساس برنامه ریزی انجام شده، عملیات رزمی در قالب تمرینهای تاکتیکی، دفاع محلی، مقابله با تهدیدهای ترکیبی و اجرای طرحهای پدافند عمومی در مناطق از پیش تعیین شده به اجرا درآمد. فرماندهان رزمایش، هدف اصلی برگزاری این رویداد را افزایش انسجام یگانهای بسیج، ارزیابی توان میدانی نیروها و تمرین هماهنگی میان گردانها عنوان کردند.
در جریان اجرای رزمایش، نیروهای شرکت کننده مراحل مختلف شامل واکنش سریع، کنترل اغتشاشات، پشتیبانی امدادی، حفاظت از مراکز حیاتی و عملیات تهاجمی محدود را اجرا کردند. ارزیابی فرماندهان استانی نشان میدهد که گردانهای شرکت کننده با آمادگی قابل قبول و توان عملیاتی مناسب در بخشهای مختلف ظاهر شدند.