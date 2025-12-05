تیم (الف) خراسان رضوی در مسابقات جودو قهرمانی بزرگسالان کشور با کسب هشت مدال به مقام نخست دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیئت جودو خراسان رضوی عصر امروز در حاشیه مراسم اختتامیه این رقابتها گفت: تیم خراسان رضوی سه مدال طلا، سه نقره و ۲ برنز به دست آورد. در این مسابقات تیم تهران دوم شد و لرستان مقام سوم را کسب کرد.

صابر گرایلی افزود: این مسابقات با حضور ۳۵۰ ورزشکار و ۳۳ تیم روز گذشته با حضور وزیر ورزش و جوانان و ریئیس فدراسیون جودو در مشهد آغاز شد و عصر امروز به پایان رسید.

وی ادامه داد: همچنین در این مسابقات از «حسن دوشنگی» دبیر هیات جودو خراسان رضوی به خاطر چند دهه تلاش در حوزه جودوی استان و برگزاری مسابقات جام اکو، جام پیشکسوتان و همچنین برگزاری این مسابقات قدردانی شد.