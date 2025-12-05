به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ائمه جمعه استان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر‌های آذربایجان غربی با اشاره به فرارسیدن ۱۶ آذر روز دانشجو و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو گفتند: روز دانشجو یادآور رشادت و ایستادگی دانشجویانی است که با خون خود بر صفحه تاریخ ایران درس آزادی خواهی را نوشتند و امروز نیز کسب علم و دانش و آرمان خواهی دو وظیفه خطیر دانشجویان و دو جریان حیاتی در کشور هستند.

آنان در ادامه با اشاره به توانمندی‌های کشورمان در عرصه مختلف بویژه علم و فناوری گفتند: به همت همین جوانان، ایران اسلامی امروز کشور قدرتمند در عرصه صنعت صلح آمیز هسته‌ای و دفاعی موشکی است که این موفقیت موجب خوشحالی دوستان و یاس و نامیدی دشمنان مردم ایران میشود.

برگزاری رزمایش الی بیت المقدس در آذربایجان غربی از دیگر محور‌های سخنان امامان جمعه شهر‌های استان در خطبه‌های نماز بود که برگزاری این رزمایش را نشان از اقتدار و آمادگی بسیجیان در مقابل هر گونه تهدیدات دشمنان دانستند.

آنان در ادامه با اشاره به ۲۰ آذر سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مادر، سیره و روش زندگانی آن بانوی بزرگ اسلام را بهترین الگو برای دختران و بانوان جامعه دانستند.

رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم، اصلاح الگوی مصرف در آب، برق و گاز در جامعه، دوری از تجملات و تسهیل ازدواج آسان جوانان، توجه به طرح جوانی جمعیت و ضرورت تقویت اتحاد و انسجام امت اسلامی در برابر جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی از دیگر محور‌های سخنان امامان جمعه شهر‌های آذربایجان غربی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بود.