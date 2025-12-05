پخش زنده
امروز: -
دیدار دو تیم سپاهان اصفهان و فجرسپاسی شیراز با پیروزی سپاهان اصفهان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تیمهای فوتبال سپاهان اصفهان و فجر سپاسی شیراز در چارچوب دیدار هفته دوازدهم لیگبرتر فوتبال ایران از ساعت ۱۷، جمعه چهاردهم آذر در ورزشگاه نقشجهان به مصاف یکدیگر رفتند؛ این دیدار در پایان با پیروزی شاگردان نویدکیا با نتیجه دو برصفر مقابل فجر سپاسی به پایان رسید.
این دیدار در نیمه ابتدایی بسیار محتاطانه از سوی هر دو تیم پیش رفت و حمله سنگینی را از جانب هیچیک از تیمها شاهد نبودیم.
در نیمه دوم تیم نویدکیا پیشتر آمد و موفق شد با بازی انزو کریولی در دقیقه ۶۳ به گل دست پیدا کند.
در ادامه و در دقیقه ۹۳ محمد عسکری برای سومین دیدار متوالی موفق شد برای سپاهان گلزنی کند و اختلاف را با فجر بیشتر کند.