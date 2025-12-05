پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: مدارس استان از شنبه به صورت حضوری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ علی متقیان گفت: با توجه به ارزیابیهای انجامشده، مدارس استان که برخی از روزهای هفته گذشته به دلیل شیوع آنفولانزا بهصورت مجازی اداره شدند، از فردا شنبه مجدداً حضوری خواهند بود.
وی افزود: تصمیمگیری برای حضوری شدن کلاسها بر اساس نظر کمیته تخصصی و با بررسی وضعیت سلامت دانشآموزان انجام شده است.
وی خاطر نشان کرد: مدارس موظف هستند نکات بهداشتی را طبق دستورالعملها رعایت کنند و اطلاعرسانی لازم به خانوادهها انجام شده است.
وی افزود: وضعیت حضور دانشآموزان در روزهای آینده نیز بهطور مستمر رصد خواهد شد و در صورت نیاز تصمیمات تکمیلی اتخاذ میشود.