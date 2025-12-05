پخش زنده
امروز: -
در همایش جهادگران سلامت و سازندگی رفسنجان، از پزشکان و گروههای جهادی که سال گذشته بیش از صد و سیزده هزار خدمت ارائه کردند تجلیل شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان همایش تجلیل از جهادگران سلامت و سازندگی شهرستان رفسنجان با حضور مسئولان سپاه، فرمانداری، جامعه پزشکی و گروههای جهادی در مجتمع مس سرچشمه برگزار شد.
آقای قاسمی، مسئول جهادگران استان، در این مراسم گفت: طی سال گذشته بیش از ۱۱۳ هزار خدمت درمانی و سه هزار خدمت دامپزشکی در مناطق هدف ارائه شده و فعالیتهای عمرانی، آموزشی و فرهنگی نیز توسط گروههای جهادی دنبال شده است.
رئیس بسیج جامعه پزشکی رفسنجان نیز با اشاره به ارائه بیش از هزار و پانصد خدمت درمانی در هر اردوی جهادی، گفت: هدف اصلی این برنامهها کاهش هزینههای درمانی برای اقشار محروم و ایجاد دسترسی عادلانه به خدمات پزشکی است.
سرهنگ پساوند، فرمانده سپاه رفسنجان، با بیان اینکه هدایت اردوها بر عهده بسیج سازندگی است، از نقش حمایتی موکب شهدای صنعت مس و گروههای جهادی در اجرای این برنامهها قدردانی کرد.
فرماندار رفسنجان نیز از تداوم طرحهای جهادی در نقاط کمترخدمترسانیشده خبر داد.
همچنین مدیر مجتمع مس سرچشمه بر توسعه پشتیبانیها، تجهیز گروهها و راهاندازی یک مرکز ثابت خدمات درمانی برای اقشار بیبضاعت تأکید کرد.