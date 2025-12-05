پخش زنده
تیمهای فوتسالی استان در همان خانههای پنجم، یازدهم و سیزدهم جدول باقی ماندند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال، با یک پیروزی و یک شکست برای ساوجیها در رقابت با حریفان کرمانی و یک پیروزی پر گل هم برای شازندیها در تقابل با حریفی از شهرکرد به پایان رسید.
در ادامه رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور و در هفته هفدهم سن ایج در ساوه با گهر زمین سیرجان ۴- ۴ مساوی و ۲۸ امتیازی شد تا همچنان خانه نشین رده پنجم باشد، شهرداری ساوه با یک گل به فولاد زرند ایرانیان باخت و با همان ۱۰ امتیاز قبلی در رده سیزدهم و یکی به آخر جدول روزهای پر التهابی را پشت سر میگذارد و پالایش نفت شازند هم در یک دیدار پرگل ۸-۶ تیم جوادالائمه شهرکرد را شکست دادتا با ۱۵ امتیاز همچنان یازدهمین تیم جدول ردهبندی لیگ برتر فوتسال باشد.
در ادامه این رقابتها و در هفته هجدهم، جمعه ۲۱ آذر، پالایش نفت شازند در گرگان با بهشتی سازه مسابقه میدهد سن ایچ در اصفهان به مصاف پالایش نفت میرود و شهرداری در ساوه از حریف اصفهانی خود گیتی پسند پذیرایی میکند.