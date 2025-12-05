شهروند خبرنگار
شهروند خبرنگار
آرشیو
امروز:
-
صفحه نخست
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
علمی و فرهنگی
استانها
بین الملل
ورزشی
عکس
فیلم
شهروندخبرنگار
رویداد
منوی سرویسها
Toggle navigation
پخش زنده
امروز:
-
پخش زنده
نسخه اصلی
کد خبر:
۵۶۴۶۳۸۸
تاریخ انتشار:
۱۴ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۰
کهگیلویه و بویراحمد
»
اجتماعی
تشییع پیکر مادر شهید الیاس ارجمند اهل پاتاوه دنا بر دستان مردم قدرشناس مال خلیفه در استان چهار محال بختیاری
سردار الیاس ارجمند فرمانده اطلاعات تیپ ۴۴ فتح در عملیات والفجر هشت به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_55594391"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5646388/55594391?width=600&height=350"></script></div>
منبع:
خبرگزاری صدا و سیما
کپی لینک
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
گزارش خطا
X
Share
Telegram
Google Plus
Linkdin
ایتا
سروش
عضویت در خبرنامه
نظر شما