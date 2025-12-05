نهمین نمایشگاه شیلات، آبزیان، ماهیگیری، غذا‌های دریایی و‌صنایع وابسته، در تهران با حضور دو غرفه از سیستان و بلوچستان درحال برگزاریست.

شیلات و فرصت‌های سرمایه گذاری در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علاءالدین بروجردی نماینده مردم لارستان درمجلس شورای اسلامی در بازدید از غرفه شیلاتی سیستان و‌بلوچستان گفت: ظرفتیت‌های شیلاتی فراوانی در سواحل مکران نهفته است که باید بیشتر به آن توجه شود.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری تاکید ویژه‌ای به صنعت شیلات و اقتصاد دریا محور دارند، چرا که این ظرفیت‌های شیلاتی بیش ز آن چیزی است که ما توانسته‌ایم از حالت بالقوه به بالفعل تبدیل کنیم.